Биоинформатик Александр Панчин объяснит, почему даже умные люди верят в паранормальное

Лауреат премии «Просветитель» об этом целую книгу написал, но книге вопрос не задашь, а на бесплатном вебинаре «Охта Молл» 1 августа — пожалуйста, делимся своим мистическим опытом и наблюдаем, как ученый разделывает его под орех.

Кандидат биологических наук Панчин с пониманием относиться к вере в паранормальное. У него самого было такое: ночной кошмар, проснулся — и шелохнуться не можешь, и будто кто-то пытается придушить и обездвижить. Судя по всему, это был Мара — демон, от имени которого произошло слово «кошмар». У науки, впрочем, есть менее впечатляющее объяснение феномену: иногда к моменту пробуждения организм не успевает выйти из состояния обездвиженности, это т.н. «сонный паралич». Околосмертный опыт с его светом конце тоннеля почему-то порой случается и с людьми, которые при смерти не были, а переживали под наркозом какую-нибудь совершенно обычную рутинную операцию. Или вот еще: даме портила жизнь некая злая сила, поселившаяся в доме. Депрессивные мысли, непонятные звуки, жить не хотелось. Оказалось — утечка угарного газа: на мозг он действует именно так угнетающе.

Вещие сны и призраки, астрология и экстрасенсорика — и научное объяснение тому, почему и умные люди порой в это верят. Слушаем онлайн-лекцию «Нейробиологические основы мифов о паранормальном» 1 августа, начало в 18.00, бесплатно, но по регистрации.

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Александра Шеромова