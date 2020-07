Кит Харинг, Бэнкси, Swans: петербуржцы смогут посетить Beat Film Festival онлайн

Международный фестиваль документального кино Beat Film Festival в этом году начнется в ночь на 1 августа – именно в этот день власти разрешили начать работу столичным кинотеатрам. Петербуржцы смогут посетить показы виртуально.

Фестиваль, который будет идти почти 2 недели, с 1 по 13 августа, откроется фильмом об уличном художнике Ките Харинге. Далее зрителей ждут ежевечерние киносеансы, дискуссии, паблик-токи и встречи с актерами.

В программе заявлены очень разные фильмы. Здесь и документалка о группе Swans, и фильм о мем-лягушонке Пепе и его создателе, также зрителей ожидают картины о Бэнкси, расизме, панк-роке 70-x и даже о самоизоляции — о том, как люди переживали коронавирус, расскажет лента «Весна». В этом году практически все фильмы, заявленные в программе фестиваля, можно посмотреть онлайн, причем часть фильмов будут идти со вступительными комментариями критиков, экспертов и актеров. Подробности расписания и билетов — на сайте фестиваля.





Если вы вдруг будете в эти даты в Москве, то обратите внимание и на офлайн-программу — разброс тем для паблик-токов впечатляет. Гости фестиваля смогут обсудить судьбу бумажных книг, бары, американскую политику, уличное искусство и даже объединение Германии. Ожидаются и статусные гости. Так, ленту Other, like me представит музыкальный критик Максим Семеляк, «Ништяк, браток» (тот самый, про Пепе) — журналист Александр Горбачев, а режиссер фильма о рэперах «Крестон» Марни Эллен Херцлер ответит на вопросы зрителей.

Beat Film Festival — фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 году Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой. Ежегодное мероприятие знакомит зрителей c фильмами о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуры, моде и новых технологиях.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»