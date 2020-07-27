От Гарри Поттера до дела Голунова: в онлайне пройдет первый фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Подкастеров в России — всего-то тысяча с небольшим (и то — говорят не «еще», а «уже больше тысячи»), а аудитория, должно быть, миллионы. И тех, и других станет еще больше после грядущего уикенда: главные российские мастера подкаста и о себе расскажут и научат, как таким стать. 1 и 2 августа, бесплатно. Есть события 6+, а есть и 18+.

За два дня получим впечатляющий обзор всего подкастного в России: от кино (и каково это, рассказывать в аудио про видео) до материнства (и имеет ли смысл делать 21-й мамочкин подкаст, если уже есть 20). Услышим предзакатное пение коростели в Костромской области и наведаемся в тамошний бывший психоневрологический диспансер. Узнаем вместе с детьми, где искать патронусов в жизни (а не только в «Гарри Поттере»). Будут «прямые эфиры»: Ивана Голунова расспросят, как продвинулось за год его дело. Будет театр: на ночь глядя обещают читку страшной пьесы. А для тех, кто хочет сам стать подкастером — череда мастер-классов. Как начинать и какие идеи еще не освоены; какая аппаратура нужна и как записывать голос (обязательно ли накрываться одеялом); как продвигать и монетизировать; как уклоняться от цензуры в соцсетях; как работать в одиночку и в команде. Можно попробовать себя в питчинге — умении ярко и кратко представить идею, что много где пригодится.

1 и 2 августа, с утра до позднего вечера (во второй день будет вечеринка с танцами до часу ночи). Можно смотреть прямо на сайте (там же подробное расписание), некоторые события будут в зуме, ссылки вышлют накануне. А если боитесь подзабыть, зарегистрируйтесь – вам напомнят.

Александра Шеромова