Фото: официальная страница в Facebook Тет-а-тет с Инной Чуриковой. Актриса проведет творческую встречу в прямом эфире Версия для печати Tweet

Актриса Инна Чурикова решила испытать новый для себя формат онлайн-общения с поклонниками ее творчества — 29 июля она впервые выйдет в прямой эфир на своей странице в Facebook.

Во время эфира актриса побеседует с журналистом Юрием Голигорским о своем творчестве, жизни, современной культуре. Зрители увидят отрывки из театральных и киноработ Инны Чуриковой, материалы из ее домашнего архива, а также смогут задать вопросы онлайн. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на английский язык.

«Tête-à-tête с Инной Чуриковой» станет первым событием благотворительного проекта ««Tête-à-tête», созданного продюсерской компанией Elephant Production для поддержки исполнительского искусства. В рамках проекта в прямом эфире Facebook пройдет серия творческих встреч с российскими и иностранными артистами.

Эфир с Инной Чуриковой по желанию актрисы пройдет в сотрудничестве с благотворительным фондом «Артист». Во время эфира можно будет сделать пожертвование, все собранные средства будут направлены на поддержку ветеранов кино и театра.

«Я очень соскучилась по своим друзьям, близким, по своему сыну, коллегам, по сцене, театру, по встречам со зрителем. Хочется как можно скорее вернуться к работе, но обстоятельства пока что против… Недавно я созвонилась с моим добрым другом из Лондона, прекрасным журналистом Юрием Голигорским. Я рассказала ему о своих мыслях, и он предложил необычный для меня эксперимент — прямой эфир в соцсетях. Я рада возможности нашим общением в прямом эфире привлечь внимание и поддержать благотворительный фонд «Артист», который заботится об актерах театра и кино старшего поколения, оказавшихся сейчас в тяжелейшей жизненной ситуации. Среди них много моих знакомых, партнеров по театральной сцене и съемочной площадке, прекрасных талантливых людей, отдавших жизнь искусству, и лучшей благодарностью им стало бы ваше посильное пожертвование,» — написала Инна Чурикова на своей странице в Facebook.

Начало эфира — в 21.00.

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Алёна Палатченко