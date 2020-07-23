Смотреть на корабли в день ВМФ зовут из форта Константин

Смотреть на корабли и вертолёты в день Военно-морского флота горожан зовут с территории форта Константин в Кронштадте. Хотя парад назначен на 11.00, желающих 26 июля ждут уже с 9 часов утра.

В числе прочей техники перед зрителями пройдут малый ракетный корабль Каспийской флотилии проекта 21631 «Великий Устюг», противодиверсионные катера «Юнармеец Дагестана», «П-436» и «Юнармеец Татарстана», десантные «Иван Пасько» и «Д-178».

Как обещают горожанам, толпиться возле воды не придётся: происходящее будут параллельно транслировать на больших экранах. Там же покажут часть парада, которая развернётся в Петербурге. В день ВМФ на территории Константина будут работать Музей маячной службы, верёвочный парк, батуты, фудкорт и праздничная ярмарка. Вход свободный. Подробности о том, как добраться до форта, смотрите в группе ВКонтакте.

В этом году из-за пандемии коронавируса день ВМФ проходит с некоторыми изменениями: посмотреть на технику с городской набережной в Кронштадте можно только по приглашению, это же касается и Адмиралтейской набережной в Петербурге. Подойти к Неве со стороны Дворцовой и Университетской набережных получится без проблем, но только в масках и перчатках. Их наличие полиция будет проверять на подходах.

Вход на Дворцовую площадь закроют. Выступления Гарика Сукачева, Сергея Чигракова и группы «Чиж и Ко», Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и Ансамбля песни и пляски Западного военного округа покажут в социальных сетях комитета по культуре и в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Трансляция стартует в 14.00.

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«Фонтанка.ру»