Иммунолог Бессмертный расскажет, как работает вакцина

В НИИ им. Гамалеи, где испытывали отечественную вакцину от ковида, добровольцами выступали и сами врачи. Ну так и нобелиат-физиолог И.И.Мечников на себе рискованные опыты проводил. 23 июля на бесплатной онлайн-лекции «Прививки. Технология (без)опасности» узнаем, как иммунитет противостоит напастям и как мы ему можем помочь. 12+.

Мечников упомянут не случайно: вещать будут из Дарвиновского музея, где с мая отмечают 175-летие со дня рождения Ильи Ильича. В музее работает посвященная ему же выставка «Враг старости и фагоцитов друг». На этом фоне и будем с фагоцитами разбираться. Слово «фагоциты» переводится с древне-греческого «клетки-пожиратели»: они поглощают испорченные клетки, а также интервентов вроде бактерий, вирусов и грибов. Но вот странность, которую обнаружил Мечников: у разных животных фагоциты выполняют почему-то разные функции. К примеру, у червя-планарии они задействованы в пищеварении, а нас (так же, как какую-нибудь лягушку или голубя) защищают от «чужаков». Но чтобы фагоциты уничтожили врага (в нашем случае, вирус covid-19), надо, чтобы они его распознали. В чем тут сложность, расскажет врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный, педиатр, ведущий программы «Доктор Бессмертный» на «Пятнице».

Лекция будет в зуме Дарвиновского музея 23 июля, начало в 17.00, бесплатная регистрация по ссылке.

Александра Шеромова