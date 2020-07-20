Энтомолог приглашает на ночную светоловлю бабочек. Ни одна не пострадает
Раз в году, с 18 по 26 июля, во всем мире народ отмечает Неделю бабочек своеобразной охотой, но без жертв. ДК Лурье предлагает примкнуть к международному движению бабочников 25 июля. Ночью, но все равно 8+.
Вообще-то официальное название акции — National Moth Week. И moth — конечно, не «бабочка», которая butterfly, а «мотылек» (можно перевести и как «моль», но это уж слишком). Акция научно-популярная, зародилась 8 лет назад в США, быстро охватила все штаты, а теперь и 80 стран. Энтомологи и просто любители по всему миру собираются небольшими компаниями, а то и единолично выходят ночью в лес или сад/парк, подманивают светом мотыльков, и участвуют в составлении своеобразной карты мест, где обитают те или иные чешуекрылые. «Даже в наших северных краях за одну ночь легко можно увидеть более 100 видов чешуекрылых — реактивных бражников, камуфлированных совок, кислотно-ярких медведиц и многих других», — анонсируют организаторы. Почему охота ночная — понятно: в отличие от собственно бабочек, мотыльки бодрствуют в это время суток. А поскольку летят на свет, то энтомолог Олег Валерский захватит специальные лампы: мощную ДРВ и мягкую ультрафиолетовую black light.
Собираемся 25 июля в 23.30, светоловля продлится часов до двух ночи. Обратите внимание, что дата может быть перенесена из-за дождя. Подробности на сайте.
Александра Шеромова
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