Летучие мыши и побег из лаборатории: Всё что вы хотели знать о COVID-19

Летучие мыши и побег из лаборатории: Всё что вы хотели знать о COVID-19Версия для печати
Как летучие мыши распространяют вирусы, и почему не надо выяснять, сбежал ли COVID из китайской лаборатории? Об этом узнаете 21 и 23 июня на онлайн-встречах «Научные карты пандемии».
Блог Pandemic Science Maps pandemicsciencemaps.org о том, как наука изучает пандемию, Высшая школа экономики в Петербурге запустила в апреле («Фонтанка» подробно рассказывала об этом). С тех пор выяснилось, что исследователей даже больше, чем вирусология, интересуют социальные последствия COVID-19; что уровень семейного насилия вырос по всему миру; а у японцев меньше шанс подхватить вирус, чем у темпераментных жителей южной Европы.
Хотите узнать больше — присоединяйтесь к двум вебинарам, которые «Вышка» проведёт 21 и 23 июня. На первом (регистрируйтесь по ссылке) учёные расскажут, как неспециалисту разобраться в огромных объемах литературы об эпидемиях и какими инструментами можно пользоваться. На втором (регистрируйтесь тут) разберут вопросы более практические — как передаются вирусы, и почему безобидные (на первый взгляд) летучие мыши так часто становятся переносчиками заразы?
Спикеры — заведующий лабораторией «Социология образования и науки» петербургской Вышки Даниил Александров, аналитик этой же лаборатории Алла Лосева и студенты, которые помогают ученым вести блог.
Регистрация на встречи бесплатная, начало обеих — в 17.00.
12+
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»
Другие события
-
Музей истории религии открывается первой в России отдельной выставкой антиминсов
На выставке «Освятися алтарь…» представят антиминсы – ими обычно покрывают алтарь в православном храме. Музей покажет антиминсы XVII–XIX веков, включая графические антиминсы, ставшие особым видом искусства. Большинство из них будут экспонироваться впервые. Дополнят выставку иконы, гравюры с видами городов, редкие печатные издания.
-
21 июля, вторник , 19.30
Биолог прочитает самую страшную лекцию
Именно так профессор МГУ Вячеслав Дубынин анонсирует обычно студентам свою лекцию, поясняя: «Потому что она посвящена страху». Почувствуйте себя студентом МГУ: с 21 июля на «Архэ» начинается онлайн-курс о мозге и о его удивительном поведении. 12+
-
Пушкин с кикиморой от Николая Копейкина, пятиметровый кактус и «Тюленевый фонтан» встретят горожан в саду Бенуа
Инсталляция художника Николая Копейкина появилась в саду Бенуа. Четыре картины посвящены встрече Александра Пушкина с фантастическими животными-«бенуариками» и нанесены на грани большого куба. С 18 июля раз в час из отверстия в арт-объекте в специальную ячейку будет выпадать предсказание, которое могут забрать все желающие.
-
«Манеж» вживую открывает выставку фото СССР и России глазами иностранцев
Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» все же дождалась «живой» встречи с петербуржцами. 6 июля первые посетители пройдут по лабиринту эпохи, выстроенному в центре ЦВЗ «Манеж». И потом, выйдя за рамки массивных серых стен и хронологических границ существования Советского Союза, перейдут на свободный и беспорядочный по духу второй этаж.
-
Российский «Гринпис» расскажет, что на самом деле творится с нашими лесами
«Вам врут о восстановлении лесов» называется один из видеороликов на ютьюб-канале российского «Гринпис». Другой называется так: «Одно дерево срубил, два посадил. В чем подвох». Где врут и в чем подвох — будем разбираться в совместном с «Архэ» бесплатном онлайн-цикле «Лесной вопрос» — с 26 июня, раз в две недели, по пятницам.(6+)
-
Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
VI Международный Летний фестиваль «Точка доступа» пройдет с 29 мая по 24 июля. Тема нынешнего года — театр в Интернете: понятный выбор с учетом того, что по-другому ходить в театр сейчас опасно. Но несмотря на всеобщую изоляцию, а может и благодаря ей кураторы «Точки доступа» собрали насыщенную программу из девяти проектов, по большей части интерактивных, в которых художественными средствами становятся Zoom, электронная почта, удаленный доступ и прочие цифровые инструменты.
Летний сад - взамен утраченного. На севере Петербурга пробуют заменить одну из главных достопримечательностей
Новости
-
-
18 июля 2020 - Сериал «Чернобыль» получил семь наград BAFTA и, похоже, это еще не все
-
17 июля 2020 - Капитан Америка погонится за «Серым человеком». Создатели «Мстителей» снимут самый дорогой триллер в истории Netflix
-
17 июля 2020 - «Не успели получить разрешение». Джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» вынужден перейти в онлайн за несколько часов до начала
-
17 июля 2020 - Пермь не рискует: Дягилевский фестиваль Курентзиса отменен, но пройдут события-«спутники»
-
17 июля 2020 - Рептилоиды, Дружко и мужские роды — пользователи шутят по поводу нового клипа Cream Soda
Статьи
-
17 июля 2020, 09:34Город оживает, люди выходят из дома, и на улицах возрождаются традиционные фестивали. Выбрали для вас одиннадцать вариантов, как провести этот уикенд. Послушайте звёзд джаза онлайн и офлайн, побывайте на концерте КняZz не выходя из машины, встретьтесь с Парфёновым и Раппопорт у экрана или проведите весь день с Маяковским.
-
16 июля 2020, 16:41На стриминговой платформе Peacock (а в России - на «Кинопоиске») вышли первые четыре серии «Дивного нового мира», сериальной адаптации классической антиутопии Олдоса Хаксли. Пророчества писателя так напугали авторов сериала, что те решили сочинить на основе романа просто очередную красивую фантастику.
-
15 июля 2020, 19:19С 16 августа петербуржцы (если пандемия позволит) смогут посидеть на искусственной травке во дворах «Ленфильма», послушать концерты и посмотреть детские спектакли, поесть гамбургеры и шаверму с видом на обветшалые корпуса на Каменноостровском и приодеться в дизайнерский «киношмот» с цитатами из советской киноклассики.
-
14 июля 2020, 22:27Вход по группам, осмотр экспонатов практически в одиночестве и передвижение по «маршрутным листам». «Фонтанка» побывала в Русском музее за день до его открытия и рассказывает, к чему готовиться вам.
-
-
-
-
-