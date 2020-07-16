Фото: pixabay.com

Летучие мыши и побег из лаборатории: Всё что вы хотели знать о COVID-19

21 июля, вторник  -  23 июля, четверг
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Как летучие мыши распространяют вирусы, и почему не надо выяснять, сбежал ли COVID из китайской лаборатории? Об этом узнаете 21 и 23 июня на онлайн-встречах «Научные карты пандемии».

Блог Pandemic Science Maps pandemicsciencemaps.org о том, как наука изучает пандемию, Высшая школа экономики в Петербурге запустила в апреле («Фонтанка» подробно рассказывала об этом). С тех пор выяснилось, что исследователей даже больше, чем вирусология, интересуют социальные последствия COVID-19; что уровень семейного насилия вырос по всему миру; а у японцев меньше шанс подхватить вирус, чем у темпераментных жителей южной Европы.

Хотите узнать больше — присоединяйтесь к двум вебинарам, которые «Вышка» проведёт 21 и 23 июня. На первом (регистрируйтесь по ссылке) учёные расскажут, как неспециалисту разобраться в огромных объемах литературы об эпидемиях и какими инструментами можно пользоваться. На втором (регистрируйтесь тут) разберут вопросы более практические — как передаются вирусы, и почему безобидные (на первый взгляд) летучие мыши так часто становятся переносчиками заразы?

Спикеры — заведующий лабораторией «Социология образования и науки» петербургской Вышки Даниил Александров, аналитик этой же лаборатории Алла Лосева и студенты, которые помогают ученым вести блог.

Регистрация на встречи бесплатная, начало обеих — в 17.00.

12+

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

 

Опубликовано 16 июля 2020, 19:24

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