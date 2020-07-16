Летучие мыши и побег из лаборатории: Всё что вы хотели знать о COVID-19

Как летучие мыши распространяют вирусы, и почему не надо выяснять, сбежал ли COVID из китайской лаборатории? Об этом узнаете 21 и 23 июня на онлайн-встречах «Научные карты пандемии».



Блог Pandemic Science Maps pandemicsciencemaps.org о том, как наука изучает пандемию, Высшая школа экономики в Петербурге запустила в апреле («Фонтанка» подробно рассказывала об этом). С тех пор выяснилось, что исследователей даже больше, чем вирусология, интересуют социальные последствия COVID-19; что уровень семейного насилия вырос по всему миру; а у японцев меньше шанс подхватить вирус, чем у темпераментных жителей южной Европы.



Хотите узнать больше — присоединяйтесь к двум вебинарам, которые «Вышка» проведёт 21 и 23 июня. На первом (регистрируйтесь по ссылке) учёные расскажут, как неспециалисту разобраться в огромных объемах литературы об эпидемиях и какими инструментами можно пользоваться. На втором (регистрируйтесь тут) разберут вопросы более практические — как передаются вирусы, и почему безобидные (на первый взгляд) летучие мыши так часто становятся переносчиками заразы?



Спикеры — заведующий лабораторией «Социология образования и науки» петербургской Вышки Даниил Александров, аналитик этой же лаборатории Алла Лосева и студенты, которые помогают ученым вести блог.



Регистрация на встречи бесплатная, начало обеих — в 17.00.

12+



Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»