Биолог прочитает самую страшную лекцию

Именно так профессор МГУ Вячеслав Дубынин анонсирует обычно студентам свою лекцию, поясняя: «Потому что она посвящена страху». Почувствуйте себя студентом МГУ: с 21 июля на «Архэ» начинается онлайн-курс о мозге и о его удивительном поведении. 12+

Один из первых страхов человека — страх боли. Если не нравится изображение — можно закрыть глаза; не нравится звук или запах — заткнуть уши и нос. Такого рода сигналы можно, по крайней мере, приглушить. Но если болит — это сигнал особый, его не отключишь. Потому что боль — сигнал о повреждении организма, природа позаботилась о том, чтобы страх боли был приоритетным. Если папа подкидывает младенца под потолок — тот в восторге, он не знает, что такое падать с высоты. Но если рядом раздастся громкий резкий звук — ребенок испугается моментально, этот страх в мозге «прошит». Какие источники опасностей нервная система умеет определять врожденно? Почему мы стараемся избегать неприятного — и при этом не прочь посмотреть ужастики, в которых вообще-то неприятного полно. А что делать с экзистенциальными страхами?

Лекция «Мозг и страх, мозг и стресс» будет первой в цикле. А впереди еще любовь и секс (в контексте мозга, разумеется), подражание, агрессия, лидерство, потребности и эмоции. Хватит до начала учебного года. Первое занятие 21 июля в 19.30, записываться по ссылке.

Александра Шеромова