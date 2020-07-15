Фото: предоставлено организаторами Пушкин с кикиморой от Николая Копейкина, пятиметровый кактус и «Тюленевый фонтан» встретят горожан в саду Бенуа Версия для печати Tweet

Инсталляция художника Николая Копейкина появилась в саду Бенуа (Тихорецкий проспект, 17). Четыре картины посвящены встрече Александра Пушкина с фантастическими животными-«бенуариками» и нанесены на грани большого куба. С 18 июля раз в час из отверстия в арт-объекте в специальную ячейку будет выпадать предсказание, которое могут забрать все желающие. Работа стала частью выставки «Summer Garden/ Летний сад».

«Предсказание может быть как хорошим, так и не очень. Работа Копейкина — одна из семи в нашем проекте, он решил сделать такой sharebox (ёмкость для вещей или мелких денег, открытая для нуждающихся — прим. ред.) и нарисовать принты с Пушкиным. Наш сад — альтернатива Летнему, и все участники это обыгрывали», — поделилась руководитель культурного центра «Бенуа 1890» Елена Плахтий и попросила не пугаться плохих предсказаний: «Через час их можно поменять, и старые перестанут действовать».

Александра Пушкина, гуляющего в парке в разное время года, мастер нарисовал на каждой из граней ящика. С «зимней» стороны поэт стоит на лыжах и недоумённо оглядывается по сторонам, с летней — смотрит сквозь прутья ограды Летнего сада в компании кикиморы.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Помимо куба предсказаний, в Art Garden посетителей также ждут: пятиметровый стальной кактус «Мечта садовода» Артура Джаруллаева, скульптуру «Пасечник» Ивана Зубарева, кинетический объект «Ботало», созданный Анной Мартыненко, и «Порфировую вазу» Егора Звездина. Выставку дополнят «Тюленевый фонтаном» от Дианы Капизовой и объектом «Мифы» Алёны Беговой. Их отобрали на специальном конкурсе, в котором участвовали как новички, так и профессиональные авторы.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Работы Николая Копейкина выставлялись в петербургской «Эрарте», на экспозициях в Манеже, в Фонтанном доме в галерее «Свиное рыло». Художник вместе с Васей Ложкиным, Андреем Кагадеевым и другими входят в группу КОЛХУИ — «Колдовские художники».

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»