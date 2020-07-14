В ИТМО расскажут, почему технологии приводят «не туда»

Технологии (особенно «умные») призваны что-то улучшать. Полиция Лондона повадилась отслеживать наркоторговцев по сигналам с мобильников — это хорошо. Но наркоторговцы обернули технологию в свою пользу: личный сотовый оставляли дома, как алиби — и тут уж ничего хорошего. Почему технологии часто работают на цели, прямо противоположно заявленным, 16 июля расскажут онлайн, бесплатно. (12+)

Есть такой «закон Кэмпбелла». Научный сотрудник Центра STS (Исследования науки и технологий) ЕУСПб Николай Руденко в своем блоге объяснял его действие на трагичном примере. Человека увезли в психбольницу. Он годами ходил в клинику за лекарствами, ничего «этакого» окружающие за ним не замечали, да и в тот день кризиса не было. Одна из версий — Минздрав измеряет эффективность работы больниц количеством лечащихся, и лишний пациент — это дополнительные деньги клинике. Закон американского социального психолога Дональда Кэмпбелла подразумевает: чем больше некий индикатор используется для принятия решений (в политике, в обществе и т.д.), тем больше и сам он искажается, и искажает процессы, которые должен мониторить. Николай Руденко усмотрел действие этого закона и в сфере технологий. Помимо случая с лондонской полицией — еще пример: беспилотные авто. Сами по себе почти безаварийные, но их внедрение может, наоборот, повысить аварийность на дорогах.

Слушаем лекцию Николая Руденко «Закон Кэмпбелла, или Почему внедрение технологий приводит зачастую не к тому, что ожидалось» 16 июля, в 19.30. Запись на онлайн-встречу Центра научной коммуникации ИТМО по ссылке.

Александра Шеромова