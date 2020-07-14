В ИТМО расскажут, почему технологии приводят «не туда»
Технологии (особенно «умные») призваны что-то улучшать. Полиция Лондона повадилась отслеживать наркоторговцев по сигналам с мобильников — это хорошо. Но наркоторговцы обернули технологию в свою пользу: личный сотовый оставляли дома, как алиби — и тут уж ничего хорошего. Почему технологии часто работают на цели, прямо противоположно заявленным, 16 июля расскажут онлайн, бесплатно. (12+)
Есть такой «закон Кэмпбелла». Научный сотрудник Центра STS (Исследования науки и технологий) ЕУСПб Николай Руденко в своем блоге объяснял его действие на трагичном примере. Человека увезли в психбольницу. Он годами ходил в клинику за лекарствами, ничего «этакого» окружающие за ним не замечали, да и в тот день кризиса не было. Одна из версий — Минздрав измеряет эффективность работы больниц количеством лечащихся, и лишний пациент — это дополнительные деньги клинике. Закон американского социального психолога Дональда Кэмпбелла подразумевает: чем больше некий индикатор используется для принятия решений (в политике, в обществе и т.д.), тем больше и сам он искажается, и искажает процессы, которые должен мониторить. Николай Руденко усмотрел действие этого закона и в сфере технологий. Помимо случая с лондонской полицией — еще пример: беспилотные авто. Сами по себе почти безаварийные, но их внедрение может, наоборот, повысить аварийность на дорогах.
Слушаем лекцию Николая Руденко «Закон Кэмпбелла, или Почему внедрение технологий приводит зачастую не к тому, что ожидалось» 16 июля, в 19.30. Запись на онлайн-встречу Центра научной коммуникации ИТМО по ссылке.
Александра Шеромова
Другие события
-
17 июля, пятница , 16.00
Ландшафтные дизайнеры и урбанисты обсудят, не заменить ли городские газоны — лугами
Вспомните газон, мимо которого вы каждый день ходите. А что если бы это был луг? В Европе городские луга уже лет двадцать конкурируют с газонами. Годится ли такая мода для российских городов, «косить или не косить» — обсудят на круглом столе российские и западные специалисты 17 июля. Можно примкнуть онлайн, все бесплатно. (6+)
-
Пушкин с кикиморой от Николая Копейкина, пятиметровый кактус и «Тюленевый фонтан» встретят горожан после изоляции в саду «Бенуа 1890»
Инсталляция художника Николая Копейкина появилась в саду Бенуа. Четыре картины посвящены встрече Александра Пушкина с фантастическими животными-«бенуариками» и нанесены на грани большого куба. С 18 июля раз в час из отверстия в арт-объекте в специальную ячейку будет выпадать предсказание, которое могут забрать все желающие.
-
15 июля, среда , 19.00 - 17 июля, пятница
Ришар Бона станет хэдлайнером трехдневного джазового фестиваля на «Фонтанке»
С 15 по 17 июля «Фонтанка» на странице #безантракта пройдет уникальный по своему масштабу онлайновый джазовый фестиваль IDJazz Spb 2020. Среди хэдлайнеров — культовый бас-гитарист Ришар Бона, виртуоз, в чьей игре музыкальная культура Камеруна переплетается с культурой американского джаза. 12+
-
Российский «Гринпис» расскажет, что на самом деле творится с нашими лесами
«Вам врут о восстановлении лесов» называется один из видеороликов на ютьюб-канале российского «Гринпис». Другой называется так: «Одно дерево срубил, два посадил. В чем подвох». Где врут и в чем подвох — будем разбираться в совместном с «Архэ» бесплатном онлайн-цикле «Лесной вопрос» — с 26 июня, раз в две недели, по пятницам.(6+)
-
Спектакли в коробочке, в чужом теле и в четырех местах сразу: фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
VI Международный Летний фестиваль «Точка доступа» пройдет с 29 мая по 24 июля. Тема нынешнего года — театр в Интернете: понятный выбор с учетом того, что по-другому ходить в театр сейчас опасно. Но несмотря на всеобщую изоляцию, а может и благодаря ей кураторы «Точки доступа» собрали насыщенную программу из девяти проектов, по большей части интерактивных, в которых художественными средствами становятся Zoom, электронная почта, удаленный доступ и прочие цифровые инструменты.
Хипстеры подкормят «Ленфильм». «Фонтанка» побывала во дворах киностудии, где через месяц откроют общественное пространство
Новости
-
-
15 июля 2020 - Петербургские реставраторы «оживили» драконов в особняке фон Дервиза. Красную гостиную восстанавливали 20 лет
-
15 июля 2020 - В лондонском метро удалили крыс Бэнкси и дали художнику совет
-
15 июля 2020 - В Петербурге заработал Летний сад. Посетителей встречали луковицами, параллельно протирая скамейки
-
15 июля 2020 - Сегодня в эфире «Фонтанки» – первый международный онлайн-фестиваль джаза IDJazz Spb 2020
-
14 июля 2020 - Бэнкси запустил в метро «коронавирусных» крыс под хит 1990-х
Статьи
-
14 июля 2020, 22:27Вход по группам, осмотр экспонатов практически в одиночестве и передвижение по «маршрутным листам». «Фонтанка» побывала в Русском музее за день до его открытия и рассказывает, к чему готовиться вам.
-
13 июля 2020, 16:24Как изменился мир из-за COVID-19, как вести себя, чего опасаться, и когда мы, наконец, вернёмся к нормальной жизни? Журналисты «Фонтанки» советуют записи лучших научно-популярные лекций, которые слушают и смотрят сами.
-
08 июля 2020, 19:26Посетителям Эрмитажа с 15 июля и до конца пандемии придется выбирать — подняться по Иорданской лестнице или побывать в залах русской культуры и французского искусства? А может, посмотреть археологию и Золотую кладовую? Свою тягу к прекрасному нужно будет укладывать в два часа, а также временно забыть про бесплатный вход для пенсионеров и учащихся. «Фонтанка» в числе первых прошлась по музею и составила инструкцию для горожан.
-
-
-
-
-
-