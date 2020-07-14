Ландшафтные дизайнеры и урбанисты обсудят, не заменить ли городские газоны — лугами
Вспомните газон, мимо которого вы каждый день ходите. А что если бы это был луг? В Европе городские луга уже лет двадцать конкурируют с газонами. Годится ли такая мода для российских городов, «косить или не косить» — обсудят на круглом столе российские и западные специалисты 17 июля. Можно примкнуть онлайн, все бесплатно. (6+)
Фото: предоставлено организаторами
«Городские луга» как направление озеленения у нас еще настолько в диковинку, что когда в Выборге восстанавливали парк Монрепо, семена для тамошних лугов пришлось везти из Германии — своих подходящих не нашлось, хотя казалось бы, «Русь-матушка, заливные луга» и вот это всё. Наши ландшафтные дизайнеры подтверждают — в отечественной ландшафтной индустрии ниша производства смесей «луговых» семян и вправду пустует. У нас в городах царствуют газоны (и то, что от них оставляют после стрижки), а не «буйное разнотравье». Однако именно к последнему склоняются в европейских городах: подсчитывают, насколько это экономичнее для муниципалитета, лучше для городской экологии и для здоровья жителей. Практичные москвичи уже разглядели в городских лугах не только «естественную красоту», но и возможное решение проблемы московской ливневки. Эту дискуссию и затеяла столица — устроители Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Но поскольку разговор пройдет онлайн — ждут всех желающих.
Фото: предоставлено организаторами
Круглый стол «Косить или не косить? Луга и газоны: тренды городского озеленения» слушаем 17 июля в 16:00 на YouTube-канале «Цветочного джема».
Александра Шеромова
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