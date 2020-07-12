Фото: предоставлено организаторами

Виктор Цой на фоне картины «Новый мир». 1990. Полароид. 9х11

Сто работ и личные вещи Цоя — на выставке в KGallery

05 августа, среда  -  13 сентября, воскресенье
Версия для печати Версия для печати

Виктор Цой был не только рок-музыкантом, но и самобытным художником, повлиявшим на развитие современного ему российского нонконформизма. Об этом решила напомнить петербургская KGallery, где 5 августа откроют выставку произведений лидера группы «Кино».

«Впервые в пространстве галереи будут показаны ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы Виктора Цоя 1987-1990 годов, а также авторские полароиды и личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой», — информируют в галерее. Здесь воспринимают событие как «тизер» к масштабной экспозиции «Виктор Цой: путь героя», которая заработает в Москве в 2021 году.

Теннис.1988. Клеенка, смешанная техника. 89х73
Теннис.1988. Клеенка, смешанная техника. 89х73

Фото: предоставлено организаторами

Выбор периода для выставки кураторы, среди которых Дмитрий Мишенин из группы Doping Pong, объясняют так: «1987-1990 годы были для Виктора Цоя исключительно успешными. В это время он достиг статуса суперзвезды и в рок-музыке, и в кинематографе. Но мало кто знает, что эти же годы были необыкновенно плодотворными и по части изобразительного искусства».

Зрители увидят более ста работ, которыми Цой украшал стены своей московской квартиры. Петербургская выставка приурочена к тридцатилетию со дня гибели Цоя (15 августа 1990 года) и проработает до 13 сентября. 18+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 12 июля 2020, 00:23

Другие события

Пляски с хлебом, гадание по Netflix: что искать в глубинах TikTok, и почему Трамп «заказал» его Microsoft

04 августа 2020, 14:19
Танцующие в кадре подростки и Шварценеггер на шпагате, вирусные песни и пародии на русские детективы – к середине 2020 года китайская платформа TikTok, о которой ещё недавно говорили не иначе как об «убийце времени» для молодёжи, вышла на международный уровень. Заблокировать её в США требует Дональд Трамп, переговоры о покупке доли компании в Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии ведёт Microsoft, а инвесторы оценивают соцсеть в 50 миллиардов долларов при выручке в 1 миллиард. Корреспондент «Фонтанки» погрузился в пучины алгоритмов приложения, о котором все говорят, посмотрел, что снимают пользователи, и неожиданно научился гадать по Netflix.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

>