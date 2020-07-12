Сто работ и личные вещи Цоя — на выставке в KGallery

Виктор Цой на фоне картины «Новый мир». 1990. Полароид. 9х11
Сто работ и личные вещи Цоя — на выставке в KGalleryВерсия для печати
Виктор Цой был не только рок-музыкантом, но и самобытным художником, повлиявшим на развитие современного ему российского нонконформизма. Об этом решила напомнить петербургская KGallery, где 5 августа откроют выставку произведений лидера группы «Кино».
«Впервые в пространстве галереи будут показаны ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы Виктора Цоя 1987-1990 годов, а также авторские полароиды и личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой», — информируют в галерее. Здесь воспринимают событие как «тизер» к масштабной экспозиции «Виктор Цой: путь героя», которая заработает в Москве в 2021 году.
Теннис.1988. Клеенка, смешанная техника. 89х73
Фото: предоставлено организаторами
Выбор периода для выставки кураторы, среди которых Дмитрий Мишенин из группы Doping Pong, объясняют так: «1987-1990 годы были для Виктора Цоя исключительно успешными. В это время он достиг статуса суперзвезды и в рок-музыке, и в кинематографе. Но мало кто знает, что эти же годы были необыкновенно плодотворными и по части изобразительного искусства».
Зрители увидят более ста работ, которыми Цой украшал стены своей московской квартиры. Петербургская выставка приурочена к тридцатилетию со дня гибели Цоя (15 августа 1990 года) и проработает до 13 сентября. 18+
«Фонтанка.ру»
Другие события
-
На виртуальном GEEK PICNIC выступит фантаст Иен Макдональд
Все рассчитывали, что уж на августовском "Гик-Пикнике" все встретятся на лужайках — но нет: опять онлайн, зато опять бесплатно, в честь того, что самому мощному научно-популярному форуму 10 лет. Три дня, с 6 по 8 августа, с раннего вечера до вечера позднего. Есть мероприятия 6+, есть 18+.
-
«Опера — всем» врачам, остальные — в онлайн
Девятый фестиваль «Опера — всем» состоится в непривычном для себя формате: выступления пройдут под открытым небом, но публику не приглашают, только врачей. Остальных ждут онлайн — причем каждый раз на новой виртуальной площадке.
-
08 августа, суббота , 18.00
Этно и технологии: «Музыка мира» прозвучит в пятый раз. И впервые — онлайн
Петербургский международный этнический фестиваль «Музыки мира» соберет поклонников жанра уже в пятый раз. Но в этом году — с поправкой на коронавирусные реалии. (18+)
-
В Петербурге откроют филиал «нехорошей квартиры»
Огромная коммуналка со скрипучими дверями, в дебрях которой пропадают люди. А полночь 3 мая 1929 года проходит бал сатаны – с «чудовищном по размерам бассейном», обезьяним оркестром и покойникам, вываливающимися из камина. Если не страшно очутиться в «нехорошей квартире» из «Мастера и Маргариты» Булгакова — с 13 августа по 11 октября отправляйтесь в музей Ахматовой в Фонтанном доме. 14+.
-
ДК Лурье покажет, где царь внуков на спине катал и где Шнур свой BMW заякорил
Вот тут Феликс Юсупов, навсегда покидая свой дворец, увозил полотна Рембрандта; а тут в опале умирал полководец Суворов; а там 18-летний Пушкин читал «Вольность», которую при его жизни, понятно, не напечатают. ДК Лурье последний месяц лета плотно осядет на воде: наши гиды — Анна Маркович и сам Лев Лурье. 12+
-
Кит Харинг, Бэнкси, Swans: петербуржцы смогут посетить Beat Film Festival онлайн
Фестиваль Beat Film Festival, который будет идти с 1 по 13 августа, откроется фильмом об уличном художнике Ките Харинге. Далее зрителей ждут: документалка о группе Swans, фильм о мем-лягушонке Пепе и его создателе, картины о Бэнкси, расизме, панк-роке 70-x, а также фильм о самоизоляции. Все фильмы будут доступны онлайн.
Пляски с хлебом, гадание по Netflix: что искать в глубинах TikTok, и почему Трамп «заказал» его Microsoft
Новости
-
-
04 августа 2020 - Стивен Кинг скоро выпустит новый роман. Там будет убийца «с того света»
-
04 августа 2020 - Мокша, эрзя и шокша поделятся лучшим. Борис Гребенщиков тоже будет
-
04 августа 2020 - «Не потому, что это хорошая книга». Премию «Национальный бестселлер» вручили кладбищенскому роману
-
04 августа 2020 - Съемки фильма Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро профинансирует Apple
-
04 августа 2020 - «Ленфильм» закрывает актерскую базу «до восстановления кинопроизводства»
Статьи
-
03 августа 2020, 15:49В Петербурге завершаются съёмки художественного фильма с рабочим названием «Уездный город N», или «Первый», где ценители русского рока и творчества лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко без труда узнают одного из отцов-основателей «русского слова» в рок-н-ролле. Исполнитель этой роли, друг и коллега покойного Науменко - участник бит-квартета «Секрет», актёр Николай Фоменко рассказал «Фонтанке» о том, почему к феномену Науменко стали обращаться только теперь, и чем хорош предыдущий фильм про Майка - «Лето» Серебренникова.
-
02 августа 2020, 11:42Не успели зрители узнать имена номинантов на телевизионный «Оскар» - премию EMMY, как сразу же стало известно, что сентябрьская церемония пройдёт в онлайн-формате, и кинозвёзды не появятся на красной ковровой дорожке. В утешение «Фонтанка» выбрала 11 лучших сериалов августа — вас ждут анимационный «Стартрек», вселенная Лавкрафта и история ангарского маньяка.
-
30 июля 2020, 19:15С 1 августа в России понемногу начнут открываться кинотеатры. Когда они заработают в Петербурге - до сих пор точно не известно. Показывать особенно нечего - премьеры хитов перенесены на осень, остается только прокатывать ленты, не вышедшие в конце марта-начала апреля. Единственная новая картина, с которой прокат начнется в посткарантинных условиях - комедия «Хэппи-Энд» (жителям Петербурга, если ничего не измениися, придется довольствоваться стриминговыми сервисами). Несмотря на не самый оригинальный сюжет, она вселяет надежду, что после карантина все будет не так безнадежно.
-
29 июля 2020, 15:08Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено порядка полутора тысяч предметов почти от 600 дарителей: начиная от императорских подарков (среди них такие хиты, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Садко» Ильи Репина) и до новейших вещей наших современников, от древнерусской иконописи и народного искусства до авангарда и Игоря и Екатерины Пестовых.
-
-
-
-
-