Филолог из СПбГУ расскажет о морали в «Лолите»Версия для печати
Высоко моральный текст или порнография? В музее Набокова 9 июля прочитают лекцию об одном из самых спорных романов в истории.
У «Лолиты» Владимира Набокова чрезвычайно сложная судьба. Рукопись романа о «нимфетке» и её поклоннике отвергли несколько американских издательств. В СССР перевод книги, написанной на английском, выпустить не могли до 1989 года. Текст многие сочли порнографическим, тем временем сам Набоков утверждал, что произведение — высоко морально.
Как разобраться в этой коллизии, 9 июля объяснит доктор филологических наук, профессор СПбГУ Александр Большев. Лекцию «Роман «Лолита» и мораль» он прочитает в 18.00 онлайн — в сообществе «ВК» петербургского музея Набокова.
Доступ к событию свободный, подробности можно узнать в паблике музея. 18+
«Фонтанка.ру»
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