Внук Пьяццоллы и Ришар Бона станут хэдлайнерами трехдневного джазового фестиваля на «Фонтанке»

С 15 по 17 июля «Фонтанка» на странице #безантракта пройдет уникальный по своему масштабу онлайновый джазовый фестиваль IDJazz Spb 2020. ID – потому что это цифровое «удостоверение личности», каким стал джаз для многих интереснейших музыкантов, участвующих в проекте. А они сами — стали частью ID джаза как явления мировой культуры.

Среди хэдлайнеров — культовый бас-гитарист Ришар Бона, виртуоз, в чьей игре музыкальная культура Камеруна переплетается с культурой американского джаза. А еще — Даниэль Пьяццолла, аргентинский джазовый барабанщик, внук великого «короля танго» Астора Пьяццоллы.

Другие участники фестиваля — звёзды и джаза из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Латвии, Люксембурга, США, Турции, Финляндии, Эстонии и других стран. Россию представят Dizzy Dutch Duck, Atomic Jam Band, Bison Grass и другие коллективы.

Фестиваль будет посвящен 100-летию Чарли Паркера — культового саксофониста и композитора, родоначальника джазового стиля 1940-х под названием «бибоп», в котором исполнители обыгрывают гармонии, а не мелодии.

Концерты будут проходить в течение трех вечеров на tv.fontanka.ru, с 15 по 17 июля, начинаясь в 19.00. Каждый продлится по 2-2,5 часа.

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«Фонтанка.ру»