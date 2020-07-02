Фото: официальная страница в ВКонтакте Большой фестиваль мультфильмов покажет лучшую новую анимацию и научит творить Версия для печати Tweet

Большой фестиваль мультфильмов — крупнейший анимационный фестиваль России — как и многие мероприятия в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. С 3 по 12 июля вас ждут: лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссёрами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов» для детей, подростков и взрослых. Бесплатно. 0+

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут «Премьеры» — сборники российских мультфильмов, снятые за последний год, и «Победители» — сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе фестиваля можно будет увидеть пять новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации, ретроспективу режиссера Дмитрия Геллера и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА). Программы документальной анимации и «Премьеры» в прямом эфире представят сами режиссеры фильмов. Фильмы будут доступны в соответствии с расписанием показов, без ограничения на количество просмотров.





Фото: официальная страница в ВКонтакте Фото: официальная страница в ВКонтакте

Встречи с гостями фестиваля будут проходить в формате zoom-конференций. Среди участников — румынский режиссер полнометражных фильмов и призёр многочисленных международных фестивалей Анка Дамиан (Anca Damian); легенды мировой авторской анимации эстонские режиссеры Приит и Ольга Пярны (Priit Pärn, Olga Pärn); эстонско-хорватский режиссер анимации Кинтис Лундгрен (Chintis Lundgren) и продюсер Дражко Ивезич (Draško Ivezić); российский режиссер Дмитрий Геллер, эстонские режиссеры Каспар Янцис (Kaspar Jancis) и Гинтс Зильбалодис (Gints Zilbalodis).





Фото: официальная страница в ВКонтакте Фото: официальная страница в ВКонтакте

4 и 5 июля мастера «Фабрика мультфильмов» прочитают в прямом эфире лекции об особенностях работы в разных анимационных техниках и поделятся своим опытом (позже лекции выложат в соцсети фестиваля). А с 6 по 11 июля будет работать сама «Фабрика мультфильмов». Здесь вы научитесь азам компьютерной и рисованной анимации, узнаете секреты анимации из сыпучих материалов, и научитесь превращать в персонажей простую бумагу и предметы, и многое другое. Для участия в «Фабрике» нужна регистрация (количество ограничено). https://online.multfest.ru.

Все фильмы будут доступны на сайте online.multfest.ru после бесплатной регистрации.

«Фонтанка.ру»