Премьеры новой музыки ведущих композиторов проведут онлайн

Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org, основанный учеником Сергея Слонимского Мехди Хоссейни, по случаю коронавируса пройдет онлайн. В предыдущие шесть лет проведения фестиваль успел о себе достойно заявить — его площадками были Концертный зал Мариинского театра, Новая сцена Александринского театра, Филармония, Новая Голландия, «Люмьер-Холл», Мастерская Аникушина и другие.

В этот раз послушать концерты можно будет дистанционно. Трансляции будут открытыми и бесплатными. Жанры новой музыки, на которых «специализируется» достаточно широки: это экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты и свободная импровизация. В фестивале примут участие такие музыканты и коллективы, как: Les Percussions de Strasbourg (Франция), Lemniscate (Швейцария), Adapter (Германия), Московский ансамбль современной музыки (Россия), Trio SÆITENWIND (Швейцария), Mixed Sound Personnel (Германия), виолончелистка Юлия Мигунова (Россия) с сольным концертом и другие.

В программе фестиваля, помимо музыки зарубежных авторов, – премьеры произведений российских композиторов, таких как Владимир Раннев, Юрий Каспаров, Дмитрий Курляндский, Наталья Прокопенко, Арман Гущян, Юрий Акбалькан, Александра Кораблёва, Александра Филоненко, Светлана Лаврова, Роман Пархоменко, Дарья Звездина и других.

В рамках VII фестиваля reMusik.org пройдёт финал IV международного конкурса композиторов им. Сергея Слонимского. Молодые композиторы получат возможность услышать свои сочинения в исполнении Московского Ансамбля Современной Музыки.

Первый концерт фестиваля пройдет 3 июля, его начало — в 20.00. Французский коллектив Les Percussions de Strasbourg исполнит несколько сочинений зарубежных авторов, написанных в 2000-2010-е годы, и ранее не звучавших в России. А завершит концерт мировая премьера петербургского композитора Владимира Раннева «Бранль ангелов», написанное в 2020 году. Для справки: бранль – старо-французский народный круговой танец с быстрыми движениями, исполнялся на народных праздниках и гуляньях, впоследствии в одной из своих разновидностей сделался придворным.

Полная программа фестиваля, который продлится до 9 июля, доступна по ссылке. Там же можно послушать фрагменты музыки. Трансляции тоже будут доступны на сайте.

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"Фонтанка.ру"