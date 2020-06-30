Где искать Достоевского в его день: гид «Фонтанки»

Достоевский как бренд, Instagram-экскурсии по местам классика, лекции о глазах в «Идиоте» и юридической подоплеке «Преступления и наказания». Фирменный петербургский праздник «День Достоевского» уходит онлайн. Рассказываем, что и где смотреть 3 и 4 июля.

День Достоевского празднуют в Петербурге в начале июля, когда «в чрезвычайно жаркое время один молодой человек (то есть Родион Раскольников — прим. ред.) вышел из своей каморки». Обычно действо проходит на городских улицах в форме карнавала — горожане и туристы фотографируются с героями романов литератора или устраивают в его честь монстрацию с абсурдистскими лозунгами. Но коронавирус в фестиваль, как и во все культурные события Петербурга, внес свои поправки. Классик литературы и его персонажи в 2020 году осваивают сетевое пространство. «Фонтанка» выбрала лучшие события, которые 3 и 4 июля можно увидеть онлайн.

Фильм «Достоевский как бренд»

Автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых» может быть настоящим средством развития бизнеса или некоммерческих проектов. Образы Достоевского используются на футболках, сумках-шоперах, магнитах и удивительно, как это Петербург не догадался включить их в свой метабренд, разработанный в 2019 году. Об этом сняли документальный фильм сотрудники библиотеки на Стремянной, поговорив с предпринимателями и художниками. Смотрите 3 июля в 12.00 в ВК-паблике библиотеки «На Стремянной».

Instagram-экскурсия «20 адресов Достоевского в 2020 году»

Федор Михайлович сменил в Петербурге двадцать адресов. По этим местам проведут волонтёры петербургского музея Достоевского. В своих сториз Instagram (аккаунтах @dostoevskymuseum и @mydostoevsky или по хештэгу #20адресовДостоевского2020) они расскажут об истории домов и о том, как в них жил романист — 4 июля, 10.00.

Лекции детской библиотеки имени Пушкина

О чем говорят глаза героев «Идиота?» Какие законы нарушил Раскольников, совершая свое преступление? Детская библиотека имени Пушкина весь день, с 10.00 до 18.00 4 июля будет размещать в своих соцсетях, статьи и выставки о Достоевском. О криминальной подоплеке «Преступления и наказания», например, расскажет кандидат юридических наук, адвокат Сергей Афанасьев.

«Достоевский ROUTE»

Достоевского чтут не только в Петербурге, но и за его пределами. Музейный кластер «Коломенский посад» и Пильняк-центр из Подмосковья запланировали на вечер 4 июля «шоу с актёрами, светом, диджеями и специальным музыкальным контентом», а также премьеру фильма-перформанса «Достоевский Route». Лента в формате коротких Instagram-сторис вдохновлена строками, написанными в 1877 году, когда писатель ехал в родительскую усадьбу: «Проклятая поездка в Даровую! Как бы я не желал ехать! Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чём писать писателю!» По стопам писателя направили наших современников, получилось настоящее роуд-муви по маршруту Москва — Коломна, Голутвин, Луховицы (пересадка) — Зарайск — Даровое. Ждите ролики в YouTube Пильняк-центра или Instagram музея «Коломенская пастила» 4 июля в 20.00.

Уличный спектакль-экскурсия актёров НДТ

В большой подборке онлайнов ко Дню Достоевского всё-таки нашлось место для одного оффлайна. Актёры Небольшого драматического театра организуют 4 июля в 20.00 уличный спектакль-экскурсию «По следам Раскольникова». Зрители пойдут по пути студента-убийцы и будут «буквально дышать ему в спину», но при этом не забудут про социальную дистанцию. Подробности ищите в группе. Требуется запись, количество мест ограничено.

Полное расписание праздника ищите на сайте Дня Достоевского. Не забудьте также заглянуть в группу петербургского музея Достоевского, где публикуют креативные ролики с участием актёров.

Участие во всех событиях, кроме экскурсии, бесплатное. (14+).

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»