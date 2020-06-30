Математик расскажет о последствиях эпидемии COVID-19 в России

Не обязательно ждать конца пандемии, чтобы попытаться спрогнозировать последствия. И не обязательно быть врачом, что эти прогнозы делать: математик, профессор МФТИ и МГУ, членкор РАН Александр Шананин расскажет о последствиях для российской экономики, опираясь на математические модели. 2 июля, в «зуме», бесплатно, но по регистрации. (16+)

Мировая экономика просядет на 5,2%, как подсчитали во Всемирном банке, а российскому ВВП эксперты предрекают сокращение на 6%. Но это если не будет «второй волны». А если будет, то в случае еще одного жесткого карантина прогнозируют и 10-15% падения. В переводе на бытовой это означает рост безработицы и бедность для очень многих людей. Премьер Мишустин представил президенту Путину национальный план по восстановлению экономики, согласно которому страна к концу 2021 года вроде бы должна выйти на рост в 2,5% и на это выделяется 5 трлн рублей, но эксперты уже заявляют, что этого мало. И впереди еще очень много неопределенностей. «Может ли применение математических моделей помочь оценить величину последствий пандемии и их длительность?», — такой вопрос ЕУСПб вынес на очередной Городской экономический семинар, а экспертом приглашен доктор физ-мат.наук профессор Александр Шананин.

Выступление, которое называется «Последствия эпидемии COVID-19 для экономики России» состоится 2 июля в 18:00 в формате зум-конференции. Чтобы получить доступ к трансляции, нужно отправить запрос на почту spb.economic.seminar@gmail.com (в письме указать ФИО и место работы/учебы). Принять участие смогут только сто человек. 16+

Александра Шеромова