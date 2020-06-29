В ЕУСПб ученые обсудят, куда заведет гонка за вакциной от COVID-19
Сейчас в разработке 133 вакцины от нового коронавируса, из них 10 готовы к испытаниям на людях. Как относиться к вакцине, полученной за месяцы, если обычно на тестирование уходят годы? 2 июля ученые будут обсуждать этот чувствительный вопрос на «круглом столе». Можно слушать всем — бесплатно и онлайн. 16+
Сейчас новости о многих «ковидных» открытиях сопровождаются оговоркой типа «но это не точно». Раньше бы открытие проверяли и перепроверяли и только потом публиковали. Сейчас все работают в режиме аврала, рецензирование не поспевает за открытиями. Но одно дело —публикация, ее и опровергнуть можно. Другое — вакцина. Одни говорят, что она подоспеет к осени. Другие говорят: 10 лет, не меньше — и напоминают истории с вакцинами, чреватыми «побочкой».
«Препараты испытываются неформально — исследования проводятся без необходимой регистрации, учёные тестируют лекарства на себе. Наряду с доказательным подходом, при подборе терапии применяются методы альтернативной медицины и традиционные народные практики», — комментируют устроители «круглого стола». Среди испытуемых, помимо врачей — военные, жители бедных районах развивающихся стран.
Какие социальные и этические особенности надо учесть, если исследования проходят в экстренной ситуации? Специфичен ли российский подход к исследованию препаратов? Чем социальные науки могут быть полезны медикам и управленцам в здравоохранении? Эти темы обсудят ученые из ЕУСПб, ВШЭ, Сибирского госуниверситета, Ассоциации Организаций по клиническим исследованиям, а также Университета Амстердама и Университета Маастрихта.
Смотрим дискуссию «На передовой: клинические исследования в режиме экстренной ситуации» 2 июля в 18.00 по ссылке.
Александра Шеромова
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02 июля, четверг , 18.00
Математик расскажет о последствиях эпидемии COVID-19 в России
Не обязательно ждать конца пандемии, чтобы попытаться спрогнозировать последствия. И не обязательно быть врачом, что эти прогнозы делать: математик, профессор МФТИ и МГУ, членкор РАН Александр Шананин расскажет о последствиях для российской экономики, опираясь на математические модели. 2 июля, в «зуме», бесплатно, но по регистрации. (16+)
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Фестиваль научного кино ФАНК расскажет о секспросвете и его последствиях
Полететь в другие галактики (пока виртуально), самому снять научно-популярное кино, тихо ужаснуться тому, чем чреват запрет на половое воспитание в школах — с 3 по 5 июля фестиваль проведет лекции и премьеру на сайте Москино.
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Премьеры новой музыки ведущих композиторов проведут онлайн
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"Петроджаз" продлится три дня и соберет больше 40 коллективов. Но только в онлайне
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Если «Лолита» или «Защита Лужина» — ваши настольные книги, не пропустите «Набоковские чтения», которые с 30 июня по 4 июля впервые пройдут онлайн. Лучшие эксперты по творчеству Набокова — в эфирах из Петербурга, Америки, Франции и Новой Зеландии.
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«Вам врут о восстановлении лесов» называется один из видеороликов на ютьюб-канале российского «Гринпис». Другой называется так: «Одно дерево срубил, два посадил. В чем подвох». Где врут и в чем подвох — будем разбираться в совместном с «Архэ» бесплатном онлайн-цикле «Лесной вопрос» — с 26 июня, раз в две недели, по пятницам.(6+)
11 лучших сериалов июля: выбор «Фонтанки»
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30 июня 2020, 05:25Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 29 июня подтвердил, что кинотеатры откроются 15 июля. Бизнес оптимизма не разделил, предупредив, что подготовка к открытию займет месяц. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил «Фонтанке», так ли это и какова ситуация в Петербурге.
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