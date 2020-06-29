В ЕУСПб ученые обсудят, куда заведет гонка за вакциной от COVID-19

Сейчас в разработке 133 вакцины от нового коронавируса, из них 10 готовы к испытаниям на людях. Как относиться к вакцине, полученной за месяцы, если обычно на тестирование уходят годы? 2 июля ученые будут обсуждать этот чувствительный вопрос на «круглом столе». Можно слушать всем — бесплатно и онлайн. 16+

Сейчас новости о многих «ковидных» открытиях сопровождаются оговоркой типа «но это не точно». Раньше бы открытие проверяли и перепроверяли и только потом публиковали. Сейчас все работают в режиме аврала, рецензирование не поспевает за открытиями. Но одно дело —публикация, ее и опровергнуть можно. Другое — вакцина. Одни говорят, что она подоспеет к осени. Другие говорят: 10 лет, не меньше — и напоминают истории с вакцинами, чреватыми «побочкой».

«Препараты испытываются неформально — исследования проводятся без необходимой регистрации, учёные тестируют лекарства на себе. Наряду с доказательным подходом, при подборе терапии применяются методы альтернативной медицины и традиционные народные практики», — комментируют устроители «круглого стола». Среди испытуемых, помимо врачей — военные, жители бедных районах развивающихся стран.

Какие социальные и этические особенности надо учесть, если исследования проходят в экстренной ситуации? Специфичен ли российский подход к исследованию препаратов? Чем социальные науки могут быть полезны медикам и управленцам в здравоохранении? Эти темы обсудят ученые из ЕУСПб, ВШЭ, Сибирского госуниверситета, Ассоциации Организаций по клиническим исследованиям, а также Университета Амстердама и Университета Маастрихта.

Смотрим дискуссию «На передовой: клинические исследования в режиме экстренной ситуации» 2 июля в 18.00 по ссылке.

Александра Шеромова