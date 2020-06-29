"Петроджаз" продлится три дня и соберет больше 40 коллективов. Но только в онлайне

Международный фестиваль "Петроджаз-2020" можно охарактеризовать двумя новостями. Одна хорошая – фестиваль в этом году будет трехдневным, а вторая не очень – из-за коронавируса "Петроджаз" стал еще одним мероприятием, которое пройдет в формате онлайн.

С 3 по 5 июля все любители джазовой музыки смогут насладиться творчеством около 40 ансамблей с разных континентов. В этом году фестиваль охватывает 14 стран: впервые на фестивале выступят джаз-бэнды из Чехии, Македонии и Швейцарии; США и Израиль представят целый спектр музыкантов, от блюза и рок-н-ролла до классического джаза; Болгария, Великобритания и Латвия раскроют тему фанка и этно-джаза. Таким образом, как заявляют организаторы, "Петроджаз-2020" станет самым масштабным джазовым фестивалем этого года.

Зрители смогут увидеть выступления таких коллективов, как Grace McLean, Shez Raja, Miramar, Low Kick Collective, Жарава, Harpana, и многих других. (весь список и расписание выступлений смотрите на сайте). Начало всех трансляций запланировано на 17-00, наслаждаться музыкой можно будет на порталах Культура РФ, jazzpeople.ru, petrojazz.ru, modnoeradio.ru, allfest.ru и на страницах фестиваля в социальных сетях.

«Петроджаз» — один из крупнейших международных джазовых фестивалей Санкт-Петербурга. Проводится под открытым небом ежегодно с 2003 года (в последние года на площади Островского), а в 2015 году стал первым российским джаз-фестивалем, состоявшимся вне России – в Таллине.

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Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"