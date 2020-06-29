Фестиваль научного кино ФАНК расскажет о секспросвете и его последствиях

Полететь в другие галактики (пока виртуально), самому снять научно-популярное кино, тихо ужаснуться тому, чем чреват запрет на половое воспитание в школах — с 3 по 5 июля фестиваль проведет лекции и премьеру на сайте Москино.

Обычно ФАНК колесит по российским городам и на площадках вузов бесплатно показывает научно-популярные фильмы. На этот раз фестиваль приходит к вам домой — с американо-индийским фильмом «Спросите у сексперта». Половое воспитание в школах запрещено в трети индийских штатов. Неудивительно, что «главный сексолог Индии» доктор Махиндер Ватса получает от взрослых людей вопросы вроде «надел два презерватива — это лучше защитит?» В Мумбае любой скажет, на какой странице многотиражки доктор Ватса ведет свою секспросветную колонку. Правда, насчет возраста колумниста народ не уверен: судя по юмору и бойкости — лет 30-40. А ему 93. Он знает, как ответить на самый причудливый вопрос «про это» и дивится тому, до чего доводит невежество. Вообще-то фильм можно посмотреть и просто в интернете, но тут показ будет с комментариями психолога Марины Травковой, которая специализируется на теме сексуальности.

А на лекциях два документалиста раскроют свою «кухню». Георгий Молодцов расскажет, как использовать VR в жизни и как в этой реальности творить, а Юлия Киселева — как подать научную информацию так, чтобы публика не заснула.

Проводим уикенд вместе с ФАНК с 3 по 5 июля, расписание и ссылки для просмотра на сайте Москино.Лекции — 12+, а документальный фильм «Спросите у сексперта» — 18+.

Александра Шеромова