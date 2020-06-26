«Набоков во время чумы». Тайные точки «Лолиты», Быков, Шульман и Толстая — на «Набоковских чтениях»

Владимир Набоков — один из последних русских писателей, получивших всемирную известность. Его читают и обсуждают не меньше, чем Толстого, Достоевского, Чехова, Джойса, Пруста или Уайльда. На родине писателя, в Петербурге, каждое лето проводят «Набоковские чтения», где собираются все сливки набоковедения с самыми любопытными находками об авторе «Защиты Лужина», «Дара», «Приглашения на казнь», «Лолиты». В 2020 году из-за коронавируса чтения пройдут онлайн. Зато впервые — с первоклассной публичной программой, интересной не только профессионалам, но и заинтересованным читателям.

Литературовед, автор «Комментария к роману Владимира Набокова "Дар"» Александр Долинин 30 июня в 19.00 выступит с лекцией «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе "Лолита"». Речь пойдёт о том, как «Набоков появляется в «исповеди» Гумберта Гумберта, подобно тому, как Хичкок появляется в своих фильмах». Круглый стол «Набоков во время чумы» вместе с Долининым 1 июля в 19.00 проведут и другие ученые — Вера Полищук, Татьяна Пономарева, Максим Д. Шраер. Открытое интервью с новозеландским филологом Брайаном Бойдом можно будет послушать на английском 3 июля 12.00 — автор классической двухтомной биографии Набокова ответит на вопросы аудитории. Их заранее собирают здесь.

Кто желает самостоятельно (ну, почти) отправиться на прогулку по набоковским местам — обратите внимание на онлайн по усадьбе «Рождествено», когда-то принадлежавшей семье писателя. Ну и наконец, совсем не набоковеды, а яркие интеллектуалы примут участие в public talk «Читаем Набокова...» 4 июля 15.00. В списке персон — Юрий Сапрыкин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Татьяна Толстая, Екатерина Шульман.

Все трансляции можно посмотреть бесплатно в YouTube-канале Пушкинского дома. Полная программа — здесь.

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Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»