Фото: permopera.ru/

Золотомасочную оперу о реконкисте, исполненную Курентзисом, откроют на сутки

28 июня, воскресенье , 16.00
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MusicAeterna Теодора Курентзиса делится одной из своих самых славных постановок, которая собрала пять «Золотых масок». Спектакль «Королева индейцев» — совместный проект Пермского театра оперы и балета, Teatro Real (Мадрид) и Английской национальной оперы (Лондон). (16+).

Последнее, незаконченное произведение Генри Перселла поставил режиссер Питер Селларс. Режиссер, чьи постановки неоднократно производили неоднозначное впечатление на публику из-за экспериментов с классикой, придал сюжету глобальности. Это история дочери индейского вождя, ставшей наложницей испанского офицера в колониальный период, чтобы выведать военные секреты. Однако «стокгольмский синдром» взял свое — она влюбилась в своего врага, истребляющего ее народ.



Фото: permopera.ru/

Так как опера — незаконченная, вместе с Теодором Курентзисом Селларс дополнил ее музыку другими сочинениями Перселла. А к вокальным номерам добавил отрывки из романа современной никарагуанской писательницы Розарио Агиляр «Затерянные хроники terra firma». В этой книге повествование ведется как раз от имени жены испанского военачальника.

Впрочем, соединение разных жанров в опере Селларс объяснил вкусами самого Перселла (это высказывание режиссера можно прочитать в буклете спектакля): «Перселл никогда не стремился создать нечто оперное, то есть единое. В то время опера не ценилась англичанами. Они любили «театр с танцами и песнями». Им нравилось, чтобы танцы не обязательно были частью той же истории, чтобы песни прерывали драму: не служили ей, а именно прерывали. У них был вкус к нестыковкам. Любовь к контрастам. Взять, к примеру, «Короля Артура» Перселла: там второй акт начинается на Северном полюсе. Это же полное безумие!»

Запись спектакля была сделана в 2013 году. Бесплатная трансляция пройдет на сайте. Начало 28 июня в 16.00, спектакль будет доступен сутки.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 25 июня 2020, 22:04

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