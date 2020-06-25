«Алые паруса»2020: концерт на Крестовском острове, шоу в Финском заливе, зрители у телевизора
Пандемия коронавируса всех уравняла, и, как и многие мероприятия, главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» пройдет в этом году в онлайн-формате — увидеть его и зрители, и сами выпускники смогут с экранов телевизоров и смартофонов 27 июня.
Измененный формат праздника перенес кульминацию вечера — водно-пиротехническое шоу — из акватории Невы в Финский залив (для шоу будет задействован даже мост ЗСД). Как будет смотреться парусник на водных просторах, «Фонтанка» уже показывала. К слову, наблюдать за шоу с водного транспорта в акватории не получится: часть Невы и Финского залива будет перекрыта - как, впрочем, и часть побережья (обо всех перекрытиях и маршрутах объезда читайте здесь).
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Но начнется праздничный вечер, как обычно, с концерта. Сцена, напоминающая парусник, в этом году будет сооружена на Крестовском острове. Среди участников — Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, дуэт RASA, группа «Звери» Тимур Родригез, Явь, IOWA, Светлана Сурганова. Вести шоу будут, как обычно, Иван Ургант и Дарья Александрова. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал известный режиссер Василий Бархатов.
Прямую трансляцию концертной программы будет вести Пятый канал (начало в 22.30), а кульминационное шоу и проход брига «Россия» будут транслировать все центральные телеканалы. Также онлайн-трансляция будет вестись во всех официальных пабликах Пятого канала в социальных сетях. (0+)
Напомним, что первые праздник «Алые паруса», вдохновленный фильмом «Алые паруса» по повести Александра Грина, состоялся 27 июня 1968 года. Праздник выпускников проводился до 1979 года, затем был длительный перерыв, и вновь традиция была возрождена в 2005 году.
«Фонтанка.ру»
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