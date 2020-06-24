Кардиолог расскажет, какие «скандалы, интриги, расследования» происходят в ваших клетках

Любимое доктором Хаусом аутоиммунное заболевание «красная волчанка» развивается по сценарию «Макбета». Да и в здоровом организме ежесекундно разворачиваются шекспировские драмы и шпионские сериалы. 26 июня в «Архэ» слушаем онлайн-лекцию Романа Урсана, финалиста конкурса лекторов «Первая кафедра».

«Вампиры, клептоманы, киллеры, кодекс чести, шпионские игры, тусовки» — все это есть в наших организмах, констатирует сотрудник OpenLab «Генные и клеточные технологии» кардиолог Роман Урсан. Когда он заинтересовался иммунологией, поразился этой внутренней трагедии: при аутоиммунном заболевании защитная система, которая должна подобно армии оборонять «государство»-организм, вдруг начинает уничтожать собственных «граждан». И что делать? Если подавлять этих взбунтовавшихся «солдат» лекарствами — будут побочные эффекты. Не подавлять – организм разрушится.

И еще Романа занимает то, что в медицине нет принятого всеми понятия «нормы» и «патологии». Потому что один и тот же физиологический процесс из «хорошего» может обернуться «плохим» — при других обстоятельствах. Скажем, апоптоз, мужественное и даже самурайское самоубийство клеток – в нашу пользу, если речь о клетках раковых. Но если суицид совершают клетки поджелудочной железы, может развиться диабет.

Онлайн-лекцию «Скандалы, интриги, расследования в мире клеток» слушаем-смотрим 26 июня в 20.00, регистрация по ссылке .

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Александра Шеромова