Российский «Гринпис» расскажет, что на самом деле творится с нашими лесами

«Вам врут о восстановлении лесов» называется один из видеороликов на ютьюб-канале российского «Гринпис». Другой называется так: «Одно дерево срубил, два посадил. В чем подвох». Где врут и в чем подвох — будем разбираться в совместном с «Архэ» бесплатном онлайн-цикле «Лесной вопрос» — с 26 июня, раз в две недели, по пятницам.(6+)

В этом году «дата»: 20 лет назад были ликвидированы Госкомэкология и Федеральная служба лесного хозяйства России. В итоге, по о словам представителей «зеленых», происходит «развал лесного хозяйства, полная деградация контроля за экологическими нарушениями». В 2018 году в Лесном кодексе появилась статья «о компенсационном лесовосстановлении»: если вырубаешь лес, чтобы что-нибудь построить на его месте — обязан посадить деревья на другом участке в том же регионе. Следим за руками: обычно деревья сажают не на некой новой территории — а на месте другого леса, когда-то погибшего. Ну и «посадить» не значит «вырастить», подчеркивают гринписовцы. Руководитель лесного отдела «Гринпис», специалист по лесам таежной зоны Европейско-Уральской России Алексей Ярошенко будет говорить о том, что происходит с нашими лесами, зачем нужно лесное хозяйство, можно ли выращивать леса на заброшенных сельхозземлях и на своей частной территории. Скажем сразу: «не можно» — штраф 700 тысяч рублей. Но есть Петиция «за право выращивать лес на своей земле».

На лекции регистрируемся по ссылке и с 26 июня по 21 августа повышаем свою лесную грамотность, смотря канал. Все бесплатно, но можно поддержать лесную работу.

Александра Шеромова.