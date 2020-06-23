Фестиваль «Рок над Волгой» пройдет на барже. Хедлайнеры – «Сплин» и «Би-2»
Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей «Рок над Волгой» в этом году пройдет в режиме онлайн-трансляции. Изначально мероприятие должно было состояться стадионе «Самара Арена», а в лайнапе были представлены Земфира, «Би-2», «Мумий Тролль», «Сплин», а также американская рок-группа Papa Roach. Однако в мае "Рок над Волгой" было решено отменить из-за пандемии коронавируса. И теперь фестиваль решили провести в популярном ныне режиме стрима.
«Символично, что именно буква D закрылась маской нынешнего времени, и в формате 2020 года мы назовем наше мероприятие «Рок на Волге», — отмечают организаторы.
Трансляция начнется 28 июня в 19-00 по московскому времени и будет бесплатна для всех желающих. Концерт пройдет на барже на Волге, на которой будет смонтирована специальная сцена. Трансляция будет вестись в формате реального присутствия — 360⁰. Зрители со всего мира увидят не только любимых артистов, но и смогут задать им вопросы в прямом эфире.
Обширного лайнапа, однако, не ожидается: на барже выступят всего два коллектива, «Би-2» и «Сплин». Планируется, что фестиваль будет идти около трех часов, а его ведущим станет участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.
Фестиваль "Рок над Волгой" пройдет в поддержку Благотворительного Фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями мозга.
12+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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