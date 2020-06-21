Ученые обсудят, как драконами и динозаврами привлечь в регионы туристов

В России с туризмом хуже, чем могло бы быть. Развивать надо не только инфраструктуру, но и искать уникальные объекты, способные заинтересовать путешественников. Ученые — палеонтологи, историки и краеведы — предлагают ловить туристов "на живца": а именно на драконов, динозавров и слонов. 25 июня слушаем подробности от Ассоциации выпускников СПбГУ. (12+ )

В Казани целых три объекта ЮНЕСКО, но еще она может похвалиться драконом. И на гербе красуется, и старинная легенда имеется. Вряд ли наших современников убедишь, что в Татарстане жили драконы, а вот история с динозаврами может быть вполне доказательна. Описание герба Котласского района (это в Архангельской области) такое: «…золотой обернувшийся динозавр с четырьмя гребнями и обращённым хвостом». В конце XIX века там действительно нашли окаменелости. Ну и что, что не динозавров, а амфибий — но древних же.

«Может ли жизнь целого города поменять к лучшему динозавр, живший в этих краях миллионы лет назад? Какие научные сенсации становятся поводом для создания музеев, парков и театральных постановок, учреждения новых праздников?» — этими вопросами задались в Ассоциации выпускников СПбГУ и решили провести онлайн-конференцию на тему «Бренды регионов: динозавры, драконы, слоны и другие. Как эпос и палеонтологические находки развивают отдаленные районы России». Насчет «Россия — родина слонов», кстати, не для красного словца: Пермский край, к примеру, был богат трогонтериевыми слонами — степными мамонтами. А проект «Динозавры вечной мерзлоты» собирается прославить дальние якутские уголки и уже выиграл президентский грант.

Впитываем опыт креатива российских регионов (и европейский) на основе палеонтологии и фольклора. 25 июня, в 19.00 на YouTube-канале Ассоциации выпускников СПбГУ и ее соцсетях (Вконтакте, Facebook). Если зарегистрируетесь, вам заранее напомнят. Все бесплатно, но можно и поддержать материально.

Александра Шеромова