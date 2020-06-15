Ученые помогут разобраться с вирусами и оргиями на форуме «Наука против мифов»
Зачем вакцина от «не такого уж смертельного» ковида? Ждать напасти от астероида или все-таки от Чужого? А также насущные вопросы вроде «как пригласить гетер на оргию, если вы настоящий патриций» и «как чистить зубы крокодилам». 20 и 21 июня слушаем про все это в онлайне.
«Тьма приближается: кое-кто очень хочет проникнуть в твой мозг, превратив в тупого, неспособного мыслить Zомби» — уведомляют организаторы форума «Наука против мифов» (вообще-то 13-го по счету, но его пометили буквой Z — от zombie, подразумевая, видимо, что в условиях самоизоляции эта метаморфоза происходит быстрее). Как обычно, на фестивале — множество «звезд»-популяризаторов: Гельфанд, Сурдин, Дробышевский, Панчин, Водовозов и другие многие палеонтологи, антропологи, физики, химики, филологи, представители научных институтов России и зарубежья. Будет немало издевательств — к примеру, дадут краткий курс опровержения Теории эволюции и Теории относительности и поведают о загадочных «Русских городах» 4-тысячелетней давности. Будет что-то вроде баттла: ученые сразятся друг с другом, на понятном русском объясняя общественности, что такое генетический код и мутаген и (куда же без этого) есть ли жизнь на Марсе. Вам дадут инструкцию, как бороться с микробами и при этом не рехнуться от мнительности и паранойи, как выжить в реке с пираньями и с какими чувствами нужно смотреть фильм Мэла Гибсона про крах цивилизации майя.
Встречаемся онлайн 20 и 21 июня, с 12.00, регистрация по ссылке, в том числе и бесплатно. 12+
Александра Шеромова
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