Фото: официальная страница в ВКонтакте 24 часа с Курёхиным — день рождения музыканта отметят в онлайн и спонтанно Версия для печати Tweet

Центр имени Сергея Курехина готовится с размахом отметить 66-летие музыканта. 16 июня организаторы намерены провести онлайн-программу «Стрим-Механика #66», которая будет идти 24 часа. (18+)

"Программа состоит из нескольких частей и будет включать трансляцию архива, встречи с друзьями Курёхина, однодневную онлайн-выставку, dj-сеты с музыкой композитора и другие спонтанные мероприятия", — говорится на сайте Курехин-центра.

Помимо DJ-сэтов зрителей ожидают, например, встреча с музыкантом Сергеем Летовым, выставка «Конструкция Коллекции» и шоу «Душнилла», о котором ничего, кроме названия, пока неизвестно.

Параллельно организаторы запустили акцию «Воспоминания о Сергее Курёхине», где каждый может прислать свои воспоминания, фото, видео, музыку и любые памятные вещи, связанные с Сергеем Курёхиным.

Трансляция "Стрим-механики #66" будет идти одновременно на трех площадках – Ютуб, "Вконтакте" и Инстаграм. Подробности программы и расписание смотрите на сайте проекта или в группе ВКонтакте.

Напомним: Сергей Курехин — советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и создатель группы «Поп-механика», представлявшую собой непостоянный состав — единственным постоянным участником и идейным лидером был сам Курёхин. Театрализованные концертные номера «Поп-механики» включали элементы перформанса, в них могли быть вставные номера, выступления цирковых артистов, показы мод. Курехин умер 9 июня 1996 года от саркомы сердца. В память культового музыканта ежегодно проводится фестиваль SKIF и его «ответвления» – «Электро-Механика» и «ЭтноМеханика»

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»