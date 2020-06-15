24 часа с Курёхиным — день рождения музыканта отметят в онлайн и спонтанно
Центр имени Сергея Курехина готовится с размахом отметить 66-летие музыканта. 16 июня организаторы намерены провести онлайн-программу «Стрим-Механика #66», которая будет идти 24 часа. (18+)
"Программа состоит из нескольких частей и будет включать трансляцию архива, встречи с друзьями Курёхина, однодневную онлайн-выставку, dj-сеты с музыкой композитора и другие спонтанные мероприятия", — говорится на сайте Курехин-центра.
Помимо DJ-сэтов зрителей ожидают, например, встреча с музыкантом Сергеем Летовым, выставка «Конструкция Коллекции» и шоу «Душнилла», о котором ничего, кроме названия, пока неизвестно.
Параллельно организаторы запустили акцию «Воспоминания о Сергее Курёхине», где каждый может прислать свои воспоминания, фото, видео, музыку и любые памятные вещи, связанные с Сергеем Курёхиным.
Трансляция "Стрим-механики #66" будет идти одновременно на трех площадках – Ютуб, "Вконтакте" и Инстаграм. Подробности программы и расписание смотрите на сайте проекта или в группе ВКонтакте.
Напомним: Сергей Курехин — советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и создатель группы «Поп-механика», представлявшую собой непостоянный состав — единственным постоянным участником и идейным лидером был сам Курёхин. Театрализованные концертные номера «Поп-механики» включали элементы перформанса, в них могли быть вставные номера, выступления цирковых артистов, показы мод. Курехин умер 9 июня 1996 года от саркомы сердца. В память культового музыканта ежегодно проводится фестиваль SKIF и его «ответвления» – «Электро-Механика» и «ЭтноМеханика»
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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