Ученые расскажут про «чипизацию», 5G, Илона Маска и эльфов

Онлайн-формат Фестиваля барных научных лекций уже был опробован в наше полукарантинное время, так что 14 июня смело идем на Science Bar Hopping Online и умнеем, не вставая с дивана. 10 лекторов в два потока бесплатно расскажут, как технологии меняют жизнь каждого из нас. «12+».

Похоже, организаторы («Бумага» и Роснано) собрали все инфоповоды, которые сейчас приводят общественность в оторопь. Известные артисты пишут ролики против единого реестра, где будет вся информация о гражданах — пожалуйста: ученые нам расскажут, чем грозит такая монополия на хранение данных. В некоторых продвинутых странах люди недобро косятся на вышки для связи 5G, которая будто бы способствуют распространению коронавируса — нам поведают, чему эта связь способствует действительно. Предпринимателя и филантропа подозревают в намерении чипировать население планеты — нам объяснят, что в некотором роде чипирование уже есть, им пытаются болезни лечить. Пугать искусственным интеллектом — тоже правило хорошего тона, хотя мы по сто раз на дню пользуемся его помощью, и, по выражению одного из спикеров, ИИ сейчас — вроде эльфов в «Гарри Поттере».

Лекторы — из Вышки, ЕУСПб, Российской экономической школы, Института Макса Планка. От ректора вуза до космонавта-испытателя, темы — от нейроинтерфейсов до Crew Dragon Илона Маска. Встречаемся 14 июня в паблике проекта во «ВКонтакте», Первый поток лекций стартует в 16:00, второй — в 16:30. Регистрация (необязательная) по ссылке.

Александра Шеромова