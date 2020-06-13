Ученые расскажут про «чипизацию», 5G, Илона Маска и эльфов
Онлайн-формат Фестиваля барных научных лекций уже был опробован в наше полукарантинное время, так что 14 июня смело идем на Science Bar Hopping Online и умнеем, не вставая с дивана. 10 лекторов в два потока бесплатно расскажут, как технологии меняют жизнь каждого из нас. «12+».
Похоже, организаторы («Бумага» и Роснано) собрали все инфоповоды, которые сейчас приводят общественность в оторопь. Известные артисты пишут ролики против единого реестра, где будет вся информация о гражданах — пожалуйста: ученые нам расскажут, чем грозит такая монополия на хранение данных. В некоторых продвинутых странах люди недобро косятся на вышки для связи 5G, которая будто бы способствуют распространению коронавируса — нам поведают, чему эта связь способствует действительно. Предпринимателя и филантропа подозревают в намерении чипировать население планеты — нам объяснят, что в некотором роде чипирование уже есть, им пытаются болезни лечить. Пугать искусственным интеллектом — тоже правило хорошего тона, хотя мы по сто раз на дню пользуемся его помощью, и, по выражению одного из спикеров, ИИ сейчас — вроде эльфов в «Гарри Поттере».
Лекторы — из Вышки, ЕУСПб, Российской экономической школы, Института Макса Планка. От ректора вуза до космонавта-испытателя, темы — от нейроинтерфейсов до Crew Dragon Илона Маска. Встречаемся 14 июня в паблике проекта во «ВКонтакте», Первый поток лекций стартует в 16:00, второй — в 16:30. Регистрация (необязательная) по ссылке.
Александра Шеромова
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Чем заняться 12 – 14 июня: концерты «Арии», BTS и соратника Линдеманна, Нетребко и Мацуев, биохакинг, Богомолов и детский Zoom-спектакль
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11 июня 2020 - Петербургские музеи-заповедники об открытии 16 июня: «Ждём решения городских властей»
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11 июня 2020 - Парки при музеях-заповедниках откроются с 16 июня
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