Фольклорист объяснит, почему на карантине все "заболели" сказками

Остроумец британец Стивен Фрай читает в онлайне сказку Оскара Уайльда и передает привет Беларуси. Натали Портман сказкой собирает деньги на благотворительность. В российском проекте «Сказки на дому» участвуют Данила Козловский и Мила Йовович. Почему сказки стали так популярны во время онлайн-общения — узнаем 18 июня в бесплатном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. (12+)

Большинство тех, кто слушал душераздирающую сказку «Великан-Эгоист» в исполнении Фрая (она есть на youtube – с русскими субтитрами) в конце всхлипывали, а кто-то всерьез разревелся. Британский актер и драматург поучаствовал в акции Belarus Free Theatre «Казка на ноч»: среди прочитанного белорусскими актерами есть, например, «Дыктатар», то есть «Диктатор». Российский проект «Сказки на дому» так расширил понятие «сказка», что туда угодили и колыбельные, и «Мастер и Маргарита» в исполнении Виктории Исаковой, и «Герой нашего времени» от Алексея Аграновича. Отдельное удовольствие — слушать «Крошечку Хаврошечку» от оскаровского номинанта режиссера Даррена Аронофски: мы-то по-русски не вполне понимаем, что такое «Хаврошечка», а он по-английски читает, в пользу детского фонда.

Фольклорист Инна Веселова, доцент кафедры истории русской литературы СПбГУ, прицельно изучает сказки — в том числе зачем у многих печальный конец, почему у одних сюжет, скажем, трикстерский, а у других героический, и почему хитрить и нарушать правила — это «тактика слабых», а справляться с соблазнами — «тактика сильных».

Узнаем, почему в нынешние времена нам так необходимы стали сказки и как их исследуют ученые — 18 июня в 19.00, в проекте Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Регистрироваться по ссылке, а смотреть в паблике ВК.

Александра Шеромова