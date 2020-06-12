Нейробиолог расскажет, как избавиться от вредных привычек самоизоляции

Говорят, будто привычка формируется за три недели (но это очень не точно) — в карантине мы пробыли вдвое дольше. Как быстро мы избавимся от самоизоляционных привычек — тягостных и, наоборот, приятных — узнаем 16 июня в бесплатной лекции «Зачем мы забываем» онлайн-цикла #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. (12+)

Если вы хоть раз задавались вопросом «как мне это развидеть», то вы знаете: забывание не менее важно, чем запоминание. При этом тренировок для памяти множество — а техник забывания на порядки меньше. Привычки — это тоже память, довольно стойкая, ее называют эпизодической или автобиографической. Нейробиолог, специалист по эволюции памяти Николай Кукушкин отмечает: когда говорим о памяти, подразумеваем мозг, но память есть у органов, клеток — в реакции на какое-то событие меняется гормональный фон, метаболизм. Кукушкин — выпускник СПбГУ, учился в Оксфорде, стажировался в Гарварде, сейчас профессор Нью-Йоркского университета и при этой характеристике представляется некто убеленный сединами. На самом деле это молодой ученый, тот самый, которому не лень было испытать на себе ЕГЭ по биологии («Единственное, что может вызвать такой экзамен — это рвотную реакцию на слово «биология»»), о чем рассказал даже «Вечерний Ургант».

Николай поведает, почему в стрессовых ситуациях мы придерживаемся рутины, каково нам будет отвыкать от новых привычек и возвращаться к старым. И представит свою дебютную книгу «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». Там про то, например, что сознание — это галлюцинация, чем нам насолили динозавры и удружил мох и как думать о двух вещах одновременно.

Онлайн-цикл #ЧТО_ПРОИСХОДИТ — проект Ассоциации выпускников СПбГУ и Social Club. Трансляция начнется 16 июня в 19.00. Если зарегистрируетесь, то о лекции вам еще и напомнят. Но вообще трансляцию можно смотреть и без регистрации по ссылке и там же задавать вопросы.

Александра Шеромова