Ученые расскажут про заговоры и магические практики

Как задобрить Земляного дедушку, как обращаться с покойниками, что приговаривать на ушную боль… Известный фольклорист Светлана Адоньева и антрополог Андрей Степанов поведают 7 июня, какая магия и по сей день творится на Архангельщине и Вологодчине.

Адоньева и Степанов — составители книги «Магические практики севернорусских деревень: заговоры, обереги, лечебные ритуалы». Первая мысль – речь про старину. Но нет: там про конец ХХ—начало XXI века. Из книги (и, очевидно, лекции-презентации) узнаете, какие слова нужно знать, если на ночь глядя вас занесло в лесную избушку (не зная слов, не то что в чужую избушку — в лес лучше не соваться), что поможет от полудниц и от шуликунов – даже понятия не имея, кто это, чувствуешь, что с ними лучше не встречаться. К заговорам от хворей ученые-составители относятся с почтением и даже ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которая в 2013 году опубликовала Стратегию ВОЗ в области народной медицины.

Как написано в рецензии на сайте «Горький», «чтение этих записей — самоценное эстетическое и экзистенциальное удовольствие», сравнимое с долгой прогулкой по русскому лесу. Вероятно, слушать составителей — не меньшее удовольствие. Встречаемся в "Порядке слов" в онлайне 7 июня, в 18.00, регистрация на событие.

Александра Шеромова