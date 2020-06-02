Михаил Трофименков расскажет о «красной пинкертоновщине» в советском кино

3 июня цикл Михаила Трофименкова о неизвестной истории кино завершится лекцией под названием "Что такое «красная пинкертоновщина», и как с ней бороться. История советского приключенческого кино от «Красных дьяволят» до «Своего среди чужих»".

Благодаря Квентину Тарантино, мир вспомнил слова «pulp fiction», как именовали в 1920-х авантюрный – литературный и кино – «хлам», из которого вырос великий нуар. Пора вспомнить о советском аналоге pulp’а – «красной пинкертоновщине»: к ее развитию дружно призвали вожди от Троцкого до Бухарина, открыв тем самым шлюзы, через которые хлынули самые – в лучшем смысле слова – дикие книги и фильмы. Сотни творцов – от Алексея Толстого и Мариэтты Шагинян до бессовестных ремесленников – сочиняли и снимали истории о «лучах смерти» и «красных дьяволятах», космических революциях, мировых заговорах и проклятиях древних богов.

Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков расскажет о блеске и нищете красного pulp’а, с которым опомнившиеся вожди боролись, да так и не победили. Побеги «красной пинкертоновщины» проросли в десятках шедевров 1940-1970-х: от «Подвига разведчика» до «Дерзости», от «Чрезвычайного поручения» до «Одного шанса из тысячи». Везде, где наши супермены в чужих мундирах метким выстрелом сбивали муху на лету, доводили целый эсэсовский санаторий до веселого самоубийства и небрежно бросали врагу: «Как разведчик разведчику, скажу вам: вы болван, Штюбинг».

Лекция начнется в 17.00 на странице tv.fontanka.ru.

18+

"Фонтанка.ру"