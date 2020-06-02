Михаил Трофименков расскажет о «красной пинкертоновщине» в советском кино

03 июня, среда , 17.00
Версия для печати Версия для печати

3 июня цикл Михаила Трофименкова о неизвестной истории кино завершится лекцией под названием "Что такое «красная пинкертоновщина», и как с ней бороться. История советского приключенческого кино от «Красных дьяволят» до «Своего среди чужих»".

Благодаря Квентину Тарантино, мир вспомнил слова «pulp fiction», как именовали в 1920-х авантюрный – литературный и кино – «хлам», из которого вырос великий нуар. Пора вспомнить о советском аналоге pulp’а – «красной пинкертоновщине»: к ее развитию дружно призвали вожди от Троцкого до Бухарина, открыв тем самым шлюзы, через которые хлынули самые – в лучшем смысле слова – дикие книги и фильмы. Сотни творцов – от Алексея Толстого и Мариэтты Шагинян до бессовестных ремесленников – сочиняли и снимали истории о «лучах смерти» и «красных дьяволятах», космических революциях, мировых заговорах и проклятиях древних богов.

Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков расскажет о блеске и нищете красного pulp’а, с которым опомнившиеся вожди боролись, да так и не победили. Побеги «красной пинкертоновщины» проросли в десятках шедевров 1940-1970-х: от «Подвига разведчика» до «Дерзости», от «Чрезвычайного поручения» до «Одного шанса из тысячи». Везде, где наши супермены в чужих мундирах метким выстрелом сбивали муху на лету, доводили целый эсэсовский санаторий до веселого самоубийства и небрежно бросали врагу: «Как разведчик разведчику, скажу вам: вы болван, Штюбинг».

Лекция начнется в 17.00 на странице tv.fontanka.ru.

18+

"Фонтанка.ру"

Опубликовано 02 июня 2020, 11:37

Другие события

11 лучших телесериалов июня: выбор «Фонтанки»

01 июня 2020, 13:15
Начинается антиCOVIDное лето, и, если вы рвётесь из самоизоляции на улицу, не забудьте с собой любимые гаджеты – и тогда с вами будут адвокат Перри Мэйсон, киллер Надежда, Виктор и прочие Чики. «Фонтанка» выбрала 11 лучших телесериалов июня, и почти все они с VOD-платформ – стриминг окончательно растоптал кинопрокат.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>