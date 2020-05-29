Дмитрий Гурович сыграет на Луне в эфире #безантракта

Дмитрий Гурович — музыкант, увлеченный идеей извлекать музыку из воздуха: с этим у него ассоциируется инструмент терменвокс, на котором он играет. Но терменвокс Гуровича необычен: главное и самое очевидное — он облачен в форму Луны, а кроме того – немного модифицирован в плане звучания.

«Луна» Гуровича поднялась над небосклоном музыкальной жизни Петербурга в 2017-м. А сам терменвокс – электромузыкальный инструмент, на котором играют, перемещая руки в пространстве перед антеннами (ближе/дальше к одной антенне — выше/ниже звук, ближе/дальше к другой — громче/тише), – в 1919-м. Автор изобретения, прославившегося на весь мир – Лев Термен, советский инженер. Интерес к изобретению был велик, настолько что в ходе презентации на нем пробовал играть сам Владимир Ленин. Вот только играть на терменвоксе совсем непросто.

Дмитрий Гурович не только концертирующий артист, который играет на терменвоксе и в ансамблях, и с симфоническим оркестром, – но и преподаватель. Он ведет курс терменвокса в Политехническом университете.

В небольшом концерте, который артист записал специально для «Фонтанки.ру» и проекта #безантракта, принимают участие джазовые музыканты Нина Качанова (фортепиано) и Алиса Шервуд (вокал).

Трансляция пройдет субботним вечером, 30 мая в 20.00 на tv.fontanka.ru/. Можете смело звать к экранам детей — Луна будет петь колыбельные. 0+

«Фонтанка.ру»