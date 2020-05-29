Фото: предоставлено организаторами

БГ, Псой Короленко, Рената Литвинова, Леха Никонов, Вера Полозкова поддержат независимые книжные

31 мая, воскресенье , 13.00
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Книжным магазинам во время пандемии плохо, но они находят в себе силы, чтобы бороться за выживание. Пять независимых площадок с интеллектуальной литературой проводят в воскресенье, 31 мая, музыкальный онлайн-фестиваль «Редкие виды». «Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают», — объясняют организаторы события, среди которых петербургские «Все свободны» и «Порядок слов».

В списке подтвердивших своё участие артистов — Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Псой Короленко, Найк Борзов, Рената Литвинова, Леха Никонов, Вера Полозкова, «Хадн Дадн». Ведущими станут именитые журналисты, критики и издатели — как музыкальные, так и литературные: Денис Бояринов, Алексей Мунипов, Анна Наринская, Феликс Сандалов, Галина Юзефович.

Фестиваль можно смотреть бесплатно с 13.00 до 23.00 по ссылке. Здесь же можно поддержать участников или купить стикеры, шоперы и футболки с фирменной символикой.

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«Фонтанка.ру»

Опубликовано 29 мая 2020, 12:41

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