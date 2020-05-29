Фото: pixabay.com

Развод или медовый месяц? Психолог расскажет про «вакцину против лжи»

03 июня, среда , 20.00
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«Надо ли нам быть вместе?» — такой вопрос обдумывают сейчас многие пары, вот уже два месяца пребывающие безвариантно «вместе». 3 июня в «Прямой речи» разбираемся, почему у одних самоизоляция обернулась вторым медовым месяцем, а у других наоборот.

Психолог Елена Новоселова — член Российской психотерапевтической лиги, в Институт психологии РАН поступила «в сознательном возрасте», за тридцать, а еще закончила философский факультет МГУ. И 6 лет работала военным корреспондентом. То есть видела жизнь с разных сторон. Еще в начале пандемии Новоселова в одном из интервью дала «Инструкцию для семьи в изоляции»: «Наконец-то до нас до всех, даже для людей, которые прожили вместе достаточно долгое время, дойдет: другой человек – это вообще другой человек. И у него могут быть совсем другие, не похожие на твои, реакции на какие-то экстремальные события». Например, в инструкции есть упражнение «Белое/Черное». Каждый рассказывает, «Что сегодня было черного?», «А что было белого?». Но это работает, если обе стороны готовы говорить.

«Вынужденное длительное пребывание в закрытом пространстве может превратиться в испытание, которое четко и ясно ответит на вопрос», — говорит Елена. Вопрос — тот самый, «Надо ли нам быть вместе». Возможно, нынешнее пребывание в изоляции стало своеобразной «Вакциной против лжи», — лекцию с таким названием слушаем онлайн 3 июня в 20.00. 

18+

Александра Шеромова

Опубликовано 29 мая 2020, 12:26

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