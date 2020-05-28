Золотомасочная «Золушка» из «Зазеркалья» - впервые онлайн #безантракта

Пятничным вечером на tv.fontanka.ru- «Лучший оперный спектакль» и «Лучшая работа дирижера в опере», а именно – «Золушка» Джоаккино Россини из детского музыкального театра «Зазеркалье».

Режиссер Александр Петров поставил спектакль, в котором бисерная россиниевская музыка изящно дополняется бережной и романтичной постановкой. Именно так, с уважением к материалу, но при этом без нафталина и с легкостью, «Зазеркалье» вывело на петербургскую сцену спектакль, удостоенный Премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры.





Фото: Виктор Васильев, фото предоставлено театром Фото: Виктор Васильев, фото предоставлено театром

Музыкальную линию выверил как руководитель и дирижёр Павел Бубельников, оформляла спектакль художник Елена Орлова. Партию Золушки (по-итальянски – Ченерентолы) исполнила Дарья Росицкая, Дона Рамиро, принца Салерно — Дамир Закиров, Алидоро, наставника принца — Дмитрий Танеев, Дандини, камердинера принца — Сергей Романов, Дона Маньифико, барона де Монте Фьясконе — Александр Подмешальский. Его дочерей — Сауле Искакова, Анна Снегова, Екатерина Ефимова и Анастасия Ряполова.

Посмотреть постановку и насладиться музыкой можно будет #безантракта tv.fontanka.ru 29 мая в 19.00. 16+

"Фонтанка.ру"