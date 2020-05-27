«Фонтанка» проведет #безантракта премьеру ленфильмовской картины «Чужая жизнь»
В эфире #безантракта на сайте tv.fontanka.ru 28 мая пройдет интернет-премьера фильма режиссера Виктора Татарского «Чужая жизнь».
У фильма непростая судьба: картина успела прокатиться по фестивалям – была представлена в программе Берлинского международного кинофестиваля, удостоен Приза зрительских симпатий на Фестивале европейского кино в немецком городе Зельб и фестивале «Западные ворота» в Пскове. Официальная премьера планировалась в марте нынешнего года, но из-за известных событий отложена на неопределенный срок.
«Чужая жизнь» – психологический триллер, сюжет которого воспринимается особенно остро сейчас, когда многие остались в добровольном заключении один на один со своими близкими. В центре сюжета молодая пара, Влад и Юля, которые отправляются насладиться спокойным отдыхом в уединенном охотничьем домике на небольшом острове. Но вскоре Юлю начинает настораживать странное поведение Влада…
«Картина из обычной мелодрамы медленно, но верно перетекает в психологический триллер, – говорит Виктор Татарский. – Сценарий, написанный Ириной Гусевой, ждал своего воплощения более пяти лет. Поэтому некоторые детали литературного первоисточника необходимо было изменить, осовременить. Однако главная интрига сохранена. Я очень рад, что меня поддержал «Ленфильм». Работать на этой киностудии я мечтал давно, ведь на ленфильмовские картины я бегал в кино еще мальчишкой, здесь снимал мой отец Евгений Татарский».
Оператор фильма – Валерий Ревич. Главные роли исполнили Дарья Ленда, Алексей Митин и Кирилл Кузнецов. Съемки фильма проходили под Приозерском в Ленинградской области.
Перед началом показа картины, вы сможете услышать рассказ о съемках — в студию «Фонтанки» придут режиссер Виктор Татарский и исполнительница главной роли Дарья Ленда, актриса "МДТ — Театра Европы". Им можно будет задать вопросы в прямом эфире, который начнется в 14.00. 16+
Показ самого фильма начнется в 15.00 — на сайте tv.fontanka.ru.
«Фонтанка.ру»
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