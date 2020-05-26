Разрешенные барабанщики: DrumПарад в честь Дня города пройдет в эфире «Фонтанки»
Полуденный выстрел из пушки откроет череду торжеств в 317-й день рождения Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость же станет центром событий первого онлайн-парада барабанщиков. DrumПарад откроет в 12.00 выступление барабанщиков в петровской форме.
Увидеть это можно будет на tv.fontanka.ru. Но мы советуем подключиться заранее: в 11.55 вас поприветствуют ведущие — Сергей Петрусёв и Анна Малышева — которые будут комментировать шоу. Зрителей ждет часовое онлайн-дефиле музыкантов из 9 стран и 44 городов.
После 13.15 организаторы напомнят историю праздника: в частности, в эфире пройдут кадры парада прошлого года, когда 556 барабанщиков сыграли самое массовое крещендо и установили мировой рекорд, занесенный в «Книгу рекордов Гиннесса». Если вы были в тот день на Невском — ищите себя.
А сразу после зрителям предлагается стать свидетелями уникального ударного флешмоба: сотни музыкантов со всего мира соединятся посредством телемоста с петербургскими барабанщиками, которые находятся в Петропавловской крепости. Вместе они исполнят специально написанную композицию и установят новый мировой рекорд — «Самая массовая одновременная игра на ударных инструментах в режиме онлайн».
Как «Фонтанка» уже рассказывала, в этом году участниками шоу вновь станут музыканты, играющие на самых разных ударных инструментах, таких как мажоретки, этнические барабаны, бразильская самба и даже шаманские бубны.
DrumПарад, организованный Комитетом по культуре, вы сможете посмотреть на tv.fontanka.ru/ — он откроет череду торжественных мероприятий в честь Дня города, которые также в этом году пройдут в виртуальном формате.
12+
«Фонтанка.ру»
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