Михаил Трофименков расскажет о Грете Гарбо и других актерах, работавших на разведку

27 мая, среда , 17.00
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27 мая на сайте #безантракта состоится предпоследняя лекция авторского цикла Михаила Трофименкова о неизвестной истории кино. Тема встречи звучит так: «Шпионы, которых мы любим. От Греты Гарбо до Владимира Познера-старшего и Михаила Козакова. Кинозвезды на службе британской, немецкой и советской разведок».

Работа в киноиндустрии – отменное прикрытие для разведработы. Актер может, не вызывая подозрений, общаться с любыми людьми — дескать, поклонники, или над ролью работает, материал собирает. Кинопрокатчик — может ездить, куда заблагорассудится: дескать, бизнес расширяет. Ведущий кинокритик России, писатель и обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил Трофименков расскажет о звездах, работавших на разведку, и разведчиках, переквалифицировавшихся в кинематографистов; о том, как две ближайшие соратницы генерала Судоплатова, сменив имена, стали знаменитыми писательницами; о загадочном В.Владимирове, сценаристе «Мертвого сезона»; об образе светского идиота как идеальном прикрытии драматурга Ноэля Коуарда; о том, как Борис Савинков мог стать звездой советского кино; о двойной игре Греты Гарбо; о саботаже на съемках «Ленина в Октябре» и многом другом.

Лекция начнется в 17.00 на сайте tv.fontanka.ru.

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«Фонтанка.ру»

Опубликовано 26 мая 2020, 16:29

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