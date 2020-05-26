Исследователь расскажет о старых дачах Комарово-Келломяки

Экскурсоводы всякий раз предупреждают: «Комарово — это не в честь комаров, а в честь президента Академии наук Комарова, как и множество новооткрытых насекомых и растений. А «колокольная гора» (прежнее название, Келломяки), это не только «гора», это одновременно высокий берег древнего моря. 31 мая идем на онлайн-экскурсию по тамошним дачам, в том числе канувшим в небытие.

Координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елены Травина пишет: обитатели первой линии дач на Морской стороне (это по обе стороны Приморского шоссе) вставали и засыпали под шум волн Финского залива. Жильцы второй линии, на возвышенности, видели с нее Кронштадт и форты — такой расположение было находкой для архитекторов. Например, для Гавриила Барановского, который построил Елисеевский магазин и здание Русского географического общества (к слову, на памятник Барановскому сейчас собирают деньги). На третьей линии жили в основном купцы — они «твердо стояли на земле, и всякие финтифлюшки с пасторальными закатами и шумом волн были им ни к чему». За железной дорогой, на Лесной стороне, обитали те, кому хотелось уединения.

Многое осталось только в архивных документах, поэтому отправляемся в онлайн-путешествие с Еленой Травиной 31 мая, чтобы на лекции «Старые дачи Комарово-Келломяки: поиски, находки, потери» разобраться, каким должно было быть «правильное» дачное селение, к чему на даче школа, а также слушаем про Кшесинскую, про дом «за речкой», «шоколадного короля» и ограбления в 1913-м. Начало в 19.00. Подробности на сайте.

Александра Шеромова