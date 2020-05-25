Фото: официальная страница театра в ВКонтакте

Путешествие в волшебную тирольскую зиму - в спектакле Интерьерного театра «Мальчик-с-пальчик»

26 мая, вторник , 15.00
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 26 мая в эфире #безантракта — сказка Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик» в интерпретации Интерьерного театра. Всем известный сюжет приобрел новое звучание. В основе спектакля – рассказ давно повзрослевшего Мальчика-с-пальчика о пережитых им в детстве удивительных приключениях. Действие происходит зимой в волшебной стране, куда вслед за персонажами переносятся и зрители.

Наполненный тирольскими музыкальными мотивами, песнями, танцами и весёлой кутерьмой, спектакль Николая Беляка сочетает в себе эстетическую выразительность с простотой народного сюжета. Художественное оформление — Марк Борнштейн, музыкальное оформление — Светлана Кузнецова, Игорь Заливалов, хореография — Резида Гаянова.



Фото: официальная страница в ВКонтакте

Трансляция начнется в 15.00 на сайте #безантракта. Спектакль подходит для зрителей старше 6. Продолжительность – 50 минут.

«Фонтанка.ру»

 

Опубликовано 25 мая 2020, 22:10

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