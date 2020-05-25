Соавтор «Страдающего Средневековья» расскажет, как увечили богов
Испокон веков люди убивали не только людей, но и, бывало, богов – точнее, по невозможности дотянуться непосредственно до божеств, измывались над их изображениями. Лекцию об изощрённом вандализме послушаем 29 мая в онлайн-лектории «Порядка слов».
Часто по характерному увечью мы и узнаем объект казни. Например, если изображение молодого человека пронзено стрелами — это св. Себастьян, и так потрудились над ним слуги императора Диоклетиана. Если на иконе человек с ножом — это апостол Варфоломей, этим ножом с него живого кожу срезали, что не смутило кожевенных дел мастеров, которые назначили Варфоломея своим покровителем. Подробно об этом есть курс на «Арзамасе» от Михаила Майзульса, научного сотрудника Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ. А в онлайн-лектории «Порядка слов» Майзульс, лауреат (вместе с соавторами Зотовым и Харманом) премии «Просветитель» за книгу «Страдающее Средневековье», расскажет, почему изображения ненавистных правителей/святых/богов не всегда уничтожали, а как бы редактировали, цензурировали. «Я расскажу об анатомии «увечий», которые остаются на теле изображений. Ведь физическая атака часто ведет не к их исчезновению, а к рефреймингу», — комментирует Михаил.
Лекция «Сжечь нельзя зачеркнуть: иконоборчество, вандализм, цензура» пройдет по zoom. Встречаемся в онлайне 29 мая в 20.00, регистрация по ссылке.
Александра Шеромова
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