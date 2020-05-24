Песочное шоу «Чиполлино» с оркестром #безантракта ждет детей у экранов
Трудно поверить, что в эти дни фойе театра «Мюзик-холл», обычно переполненные детьми перед дневными спектаклями, пусты. Семейный цикл «Музыка и сказка» пользуется здесь особой популярностью, поэтому «Фонтанка» решила показать из него целый ряд спектаклей.
В этот раз — нас ждет музыкально-визуальный спектакль «Чиполлино» Джанни Родари, текст прочтет заслуженный артист России Анатолий Петров. Оркестр «Северная Симфония» под руководством художественного руководителя театра «Мюзик-Холл», дирижера Фабио Мастранджело, исполнит фрагменты из балета Хачатуряна «Чиполлино» и из его же балетов «Гаянэ» и «Спартак».
Фото: пресс-служба театра "Мюзик-Холл"
Визуальный ряд украсит акварельно-песочное шоу художниц Марины Сосниной и Евы Сосниной. Режиссер спектакля – Алла Масловская. Смотрите #безантракта 25 мая в 15.00. 0+
«Фонтанка.ру»
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