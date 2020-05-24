Фото: предоставлено организаторами

Песочное шоу «Чиполлино» с оркестром #безантракта ждет детей у экранов

25 мая, понедельник , 15.00
Версия для печати Версия для печати

Трудно поверить, что в эти дни фойе театра «Мюзик-холл», обычно переполненные детьми перед дневными спектаклями, пусты. Семейный цикл «Музыка и сказка» пользуется здесь особой популярностью, поэтому «Фонтанка» решила показать из него целый ряд спектаклей.

В этот раз — нас ждет музыкально-визуальный спектакль «Чиполлино» Джанни Родари, текст прочтет заслуженный артист России Анатолий Петров. Оркестр «Северная Симфония» под руководством художественного руководителя театра «Мюзик-Холл», дирижера Фабио Мастранджело, исполнит фрагменты из балета Хачатуряна «Чиполлино» и из его же балетов «Гаянэ» и «Спартак».



Фото: пресс-служба театра "Мюзик-Холл"

Визуальный ряд украсит акварельно-песочное шоу художниц Марины Сосниной и Евы Сосниной. Режиссер спектакля – Алла Масловская. Смотрите #безантракта 25 мая в 15.00. 0+

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 24 мая 2020, 14:04

Другие события

Чем заняться 22 – 24 мая: «ДДТ», Radiohead, тюльпаны на Елагином, день рождения Бродского и снова «Зулейха»

22 мая 2020, 12:55
Наступающий уикэнд дает все шансы, чтобы отдохнуть разнообразно и с пользой для души. Посмотрите концерт «История звука» Юрия Шевчука, послушайте лекцию о блеске и нищете стрит-арта, обсудите экологическое кино и вновь взгляните в глаза Зулейхе из романа-бестселлера Гузель Яхиной.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>