Песочное шоу «Чиполлино» с оркестром #безантракта ждет детей у экранов

Трудно поверить, что в эти дни фойе театра «Мюзик-холл», обычно переполненные детьми перед дневными спектаклями, пусты. Семейный цикл «Музыка и сказка» пользуется здесь особой популярностью, поэтому «Фонтанка» решила показать из него целый ряд спектаклей.

В этот раз — нас ждет музыкально-визуальный спектакль «Чиполлино» Джанни Родари, текст прочтет заслуженный артист России Анатолий Петров. Оркестр «Северная Симфония» под руководством художественного руководителя театра «Мюзик-Холл», дирижера Фабио Мастранджело, исполнит фрагменты из балета Хачатуряна «Чиполлино» и из его же балетов «Гаянэ» и «Спартак».





Фото: пресс-служба театра "Мюзик-Холл" Фото: пресс-служба театра "Мюзик-Холл"

Визуальный ряд украсит акварельно-песочное шоу художниц Марины Сосниной и Евы Сосниной. Режиссер спектакля – Алла Масловская. Смотрите #безантракта 25 мая в 15.00. 0+

«Фонтанка.ру»