Оперетта «Сильва» «Санктъ-Петербургъ Оперы» — впервые в интернете
Оперетта великого Имре Кальмана «Сильва» родилась во время Первой мировой войны, сразу завоевав любовь в разных странах. Люди хотели отвлечься от невзгод и страшных новостей — и эта музыка и сюжет, полный любви и страсти, подходил как нельзя кстати. Подходит и сейчас.
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» щедро поделился в «Фонтанкой» записью своего спектакля «Сильва», который ранее не выкладывал в интернет. Еще до интернет-премьеры в соцсетях театра, которую тот приурочил ко Дню города, вы увидите спектакль #безантракта на https://tv.fontanka.ru/.
Напомним сюжет: главная героиня — певица, звезда Будапештского варьете, влюбленная в молодого аристократа. Он почти готов на ней жениться, но вскоре выясняется, что возлюбленный ее обманул. Впрочем, женская хитрость все равно побеждает, да и гордость дает о себе знать.
Фото: spbopera.ru/
«Сегодня упростились отношения между мужчиной и женщиной, — рассказывает режиссер спектакля Юрий Александров. — А это ведь сложная гамма чувств, где такие вещи как верность, преданность, умение ухаживать, составляют комплекс любви. Сейчас быстро женятся, быстро разводятся. На самом деле любовь – это процесс, в который надо окунуться, как в священные воды Ганга. Любовь выше, чем секс, материальные взаимоотношения. По-моему, этот спектакль для всех…»
Смотрите и слушайте «Сильву» (12+) 25 мая в 19.00 на tv.fontanka.ru.
«Фонтанка.ру»
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