Фото: tyuz-spb.ru/

ТЮЗ расскажет историю неисправимой оптимистки, изменившей мир

23 мая, суббота , 15.00
Версия для печати Версия для печати

«Поллианна» – роман американской писательницы Элинор Портер, опубликованный в 1913 году и ставший бестселлером. Автор вскоре написала продолжение, «Поллианну» перевели на восемь языков, сняли фильм со звездой немого кино Мэри Пикфорд, а в 1960-е к сюжету вернулась уже студия Уолта Диснея.

Сюжет, затронувший сердца так многих, несложен: его главная героиня — девочка, оставшаяся сиротой, но в любых страшных обстоятельствах излучавшая оптимизм и дарившая его окружающим. Поллианна радуется любым мелочам, и, понимая ее, окружающие сами становятся человечнее.

Произведение оставило широкий след в культуре. Психологический феномен, согласно которому люди склонны соглашаться в первую очередь с положительной информацией о них самих, получил имя «принципа Поллианны». В родном городе писательницы поставили памятник Поллианне, и каждый июнь отмечают День Поллианны. И даже на надгробии писательницы нанесли надпись: «Той, чьи сочинения привнесли солнечный свет в жизни миллионов».

«Поллианну» на театральных подмостках ставили много раз. В 2000 и ТЮЗ им. А.А. Брянцева обратился к пьесе Юрия Лоттина по этой повести. Спектакль поставил Игорь Селин, художниками стали Александр Орлов и Михаил Мокров, а свет поставил Глеб Фильштинский.



Фото: tyuz-spb.ru/

Спектакль «Поллианна» (12+) вы сможете посмотреть #безантракта 23 мая в 15.00 на tv.fontanka.ru/. Обратите внимание: через сутки запись будет убрана из доступа.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 22 мая 2020, 23:02

Другие события

Чем заняться 22 – 24 мая: «ДДТ», Radiohead, тюльпаны на Елагином, день рождения Бродского и снова «Зулейха»

22 мая 2020, 12:55
Наступающий уикэнд дает все шансы, чтобы отдохнуть разнообразно и с пользой для души. Посмотрите концерт «История звука» Юрия Шевчука, послушайте лекцию о блеске и нищете стрит-арта, обсудите экологическое кино и вновь взгляните в глаза Зулейхе из романа-бестселлера Гузель Яхиной.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>