ТЮЗ расскажет историю неисправимой оптимистки, изменившей мир
«Поллианна» – роман американской писательницы Элинор Портер, опубликованный в 1913 году и ставший бестселлером. Автор вскоре написала продолжение, «Поллианну» перевели на восемь языков, сняли фильм со звездой немого кино Мэри Пикфорд, а в 1960-е к сюжету вернулась уже студия Уолта Диснея.
Сюжет, затронувший сердца так многих, несложен: его главная героиня — девочка, оставшаяся сиротой, но в любых страшных обстоятельствах излучавшая оптимизм и дарившая его окружающим. Поллианна радуется любым мелочам, и, понимая ее, окружающие сами становятся человечнее.
Произведение оставило широкий след в культуре. Психологический феномен, согласно которому люди склонны соглашаться в первую очередь с положительной информацией о них самих, получил имя «принципа Поллианны». В родном городе писательницы поставили памятник Поллианне, и каждый июнь отмечают День Поллианны. И даже на надгробии писательницы нанесли надпись: «Той, чьи сочинения привнесли солнечный свет в жизни миллионов».
«Поллианну» на театральных подмостках ставили много раз. В 2000 и ТЮЗ им. А.А. Брянцева обратился к пьесе Юрия Лоттина по этой повести. Спектакль поставил Игорь Селин, художниками стали Александр Орлов и Михаил Мокров, а свет поставил Глеб Фильштинский.
Фото: tyuz-spb.ru/
Спектакль «Поллианна» (12+) вы сможете посмотреть #безантракта 23 мая в 15.00 на tv.fontanka.ru/. Обратите внимание: через сутки запись будет убрана из доступа.
«Фонтанка.ру»
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